Araç sahiplerine indirim müjdesi! Yasa tasarısı kabul edildi fiyatlar düşüşe geçiyor

HAK KAYBI YAŞANMAYACAK

Düzenleme ile artık trafik sigortasında herhangi bir hak kaybı yaşanmaksızın, tazminatların bilimsel yöntemlere göre hesaplanarak hak sahiplerinin gerçek zararının en kısa sürede karşılanabileceğini aktaran Benli, "Böylelikle gerek sigortalılarımız ve hak sahipleri gerekse sigorta şirketlerimiz açısından trafik sigortalarında tazminatlar öngörülebilirliğe kavuştu. Aynı şekilde şirketlerimizin bu sigorta ürününde yaşadığı fiyat oluşturma belirsizliği de ortadan kalktı." ifadelerini kullandı.