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Araç sahiplerine indirim müjdesi! Yasa tasarısı kabul edildi fiyatlar düşüşe geçiyor
TBMM'de kabul edilen trafik sigortasında değişiklik içeren kanun tasarısının ardından araç sahiplerinin tazminatlarını hızlı bir şekilde alabilmelerinin önü açıldı. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli ise düzenleme sonrasında sigorta şirketlerinin maliyetlerinin azalması ile poliçe fiyatlarında da aşağı yönlü hareketlerin gözlenmeye başladığını belirtti.
Giriş Tarihi: 22.06.2021 14:15Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 14:16