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Araç sahiplerine indirim müjdesi! Yasa tasarısı kabul edildi fiyatlar düşüşe geçiyor

TBMM'de kabul edilen trafik sigortasında değişiklik içeren kanun tasarısının ardından araç sahiplerinin tazminatlarını hızlı bir şekilde alabilmelerinin önü açıldı. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli ise düzenleme sonrasında sigorta şirketlerinin maliyetlerinin azalması ile poliçe fiyatlarında da aşağı yönlü hareketlerin gözlenmeye başladığını belirtti.

Giriş Tarihi: 22.06.2021 14:15 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 14:16
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Araç sahiplerine indirim müjdesi! Yasa tasarısı kabul edildi fiyatlar düşüşe geçiyor

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, trafik sigortasında değişiklik içeren kanun tasarısının yasalaşmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, trafik sigortasında söz konusu adımla belirsizliklerin ortadan kalktığını belirtti.

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Araç sahiplerine indirim müjdesi! Yasa tasarısı kabul edildi fiyatlar düşüşe geçiyor

HAK KAYBI YAŞANMAYACAK

Düzenleme ile artık trafik sigortasında herhangi bir hak kaybı yaşanmaksızın, tazminatların bilimsel yöntemlere göre hesaplanarak hak sahiplerinin gerçek zararının en kısa sürede karşılanabileceğini aktaran Benli, "Böylelikle gerek sigortalılarımız ve hak sahipleri gerekse sigorta şirketlerimiz açısından trafik sigortalarında tazminatlar öngörülebilirliğe kavuştu. Aynı şekilde şirketlerimizin bu sigorta ürününde yaşadığı fiyat oluşturma belirsizliği de ortadan kalktı." ifadelerini kullandı.

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Araç sahiplerine indirim müjdesi! Yasa tasarısı kabul edildi fiyatlar düşüşe geçiyor

Benli, trafik kazalarında, sigortadan ödenecek vefat ve sakatlık tazminatı hesaplamasına standart gelmesiyle birlikte, yargının farklı tazminat kararları vermeyeceğini ve artık hak kaybı yaşanma durumunun olmayacağının altını çizdi.

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Araç sahiplerine indirim müjdesi! Yasa tasarısı kabul edildi fiyatlar düşüşe geçiyor

Standart gelmesiyle, yargı yoluna gitmeye bile gerek olmadan mağdur olan tarafın ne alacağını, sigorta şirketlerinin de ne ödeyeceğini bileceğini belirten Benli, "Son dönemde artan hasar aracılarına da gerek kalmayacak ve mahkemelerimizde biriken davalar azalacak. Dava maliyetleri ve yıllarca süren dava süresinde ekonomik kayıplarından önüne geçilmiş olacak." açıklamasında bulundu.

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Araç sahiplerine indirim müjdesi! Yasa tasarısı kabul edildi fiyatlar düşüşe geçiyor

POLİÇE FİYATLARINA YANSIMAYA BAŞLADI

Atilla Benli, Türkiye Sigorta olarak, tüm ürün gruplarında olduğu gibi trafik sigortasında da aktüeryal hesaplamalardan vazgeçmeden fiyatlama yaptıklarını belirtti.