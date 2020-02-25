Araç sahipleri dikkat! Bu ışık yanıyorsa...

Araç sahipleri dikkat! Araba sahipleri her ne kadar güvenlik önlemlerini tamemen altıklarını düşünse de ince detayların hayat kurtardığını fark edemedi. Özellikle araçlardaki uyarı sinyallerine dikkat edilmesi gerekildiği ifade edildi. Otomobil sahiplerinin birçoğu araçlarındaki uyarı panelindeki ışıkların ne işe yaradığını bilmiyor. Sürücüler farklı ışıkların yandığı fark etse de bir şey anlamıyorlar. Sürücülerin sadece yakıt ışığına odaklanmaması söylendi. Işıkların ne anlama geldiğini anlatan uzmanlar, otomobil sürücülerinin servise gitmekte geç kalınmaması gerektiğini de vurguladı. Peki otomobillerimizdeki uyarı lambalarının ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Önemsiz olduğu düşünülen ancak hayat kurtaran ışıkların anlamları.