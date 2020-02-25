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Araç sahipleri dikkat! Bu ışık yanıyorsa...

Araç sahipleri dikkat! Araba sahipleri her ne kadar güvenlik önlemlerini tamemen altıklarını düşünse de ince detayların hayat kurtardığını fark edemedi. Özellikle araçlardaki uyarı sinyallerine dikkat edilmesi gerekildiği ifade edildi. Otomobil sahiplerinin birçoğu araçlarındaki uyarı panelindeki ışıkların ne işe yaradığını bilmiyor. Sürücüler farklı ışıkların yandığı fark etse de bir şey anlamıyorlar. Sürücülerin sadece yakıt ışığına odaklanmaması söylendi. Işıkların ne anlama geldiğini anlatan uzmanlar, otomobil sürücülerinin servise gitmekte geç kalınmaması gerektiğini de vurguladı. Peki otomobillerimizdeki uyarı lambalarının ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Önemsiz olduğu düşünülen ancak hayat kurtaran ışıkların anlamları.

Giriş Tarihi: 25.02.2020 11:11 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 11:12
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Araç sahipleri dikkat! Bu ışık yanıyorsa...

Otomobillerde sürücüyü uyarmak için birçok ikaz lambası bulunuyor. Araçlarda yaşanan aksaklık ya eksiklik sonrası söz konusu ışıklar yanarak sürücüye uyarıda bulunuyor. Ancak ne anlama geldikleri çoğu sürücü tarafından ne biliniyor ne de merak ediliyor. İşte araçlarda bulunan uyarı sinyallerinin anlamları...

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Araç sahipleri dikkat! Bu ışık yanıyorsa...

1. ÖN SİS FARLARINIZ AÇIK KALDIĞINDA EKRANDA YANAN UYARI IŞIĞIDIR

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Araç sahipleri dikkat! Bu ışık yanıyorsa...

2. DİREKSİYON SİSTEMİNDE VAR OLAN BİR ARIZANIN UYARISI ANLAMINA GELMEKTEDİR

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Araç sahipleri dikkat! Bu ışık yanıyorsa...

3. ARKA SİS FARLARININ AÇIK KALDIĞI ANLAMINA GELMEKTEDİR

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Araç sahipleri dikkat! Bu ışık yanıyorsa...

4. CAM SUYU VEYA SIVISININ DÜŞÜK OLDUĞU ANLAMINA GELMEKTEDİR