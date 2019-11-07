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Araç sahipleri dikkat! 10 bin TL masraf çıkabilir! Araç kış bakımı nasıl yapılır? Kış lastikleri ne zaman takılacak?

Otomobillerin kış bakımları oldukça önemli. Kış aylarında ani soğumalarla birlikte araçlarda bazı sorunlar görülebiliyor. Otomobil ustaları soğuk havaların etkisini göstermeye başladığı günlerde bakımların ihmal edilmemesi gerektiğini belirtiyor. Bakımların aksatılması veya eksik yapılması trafik emniyetini tehlikeye sokabiliyor. Bunun dışında birçok araçta 10 bin liraya varan masrafların oluşmasına neden olabiliyor. Peki, araç kış bakımı nasıl yapılır? Kış lastikleri ne zaman takılacak? İşte araç sahiplerini yakından ilgilendiren bilgiler...

Giriş Tarihi: 07.11.2019 13:37 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 13:41
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Araç sahipleri dikkat! 10 bin TL masraf çıkabilir! Araç kış bakımı nasıl yapılır? Kış lastikleri ne zaman takılacak?

Otomobiller günlük yaşantımızda önemli yer tutuyor. İstanbul trafiğinde araç sayısı 4 milyon 170 bini aşmış durumda. TÜİK'in rakamlarına göre Türkiye genelinde otomobil sayısı 22 milyon 865 bin 921... Otomobillerin trafikte tehlike saçmaması, can güvenliğini tehlikeye düşürmemesi, trafiğin akışını bozmaması oldukça önemli.

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Araç sahipleri dikkat! 10 bin TL masraf çıkabilir! Araç kış bakımı nasıl yapılır? Kış lastikleri ne zaman takılacak?

Sağlıklı bir trafik ortamı için de araç bakımları olmazsa olmaz. Özellikle kış aylarında otomobillerin birçok bakımı bulunuyor. Bakımın detayına göre fiyatlar değişirken, otomobil markası ve segmenti de fiyatlar için önemli etkenler arasında yer alıyor. Ancak cüzi fiyatlı bakımların yapılmaması 10 bin TL'yi aşan masrafların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Havaların soğuduğu şu günlerde kış bakımının detaylarını derledik. İşte araç sahiplerinin mutlaka bilmesi gereken detaylar...

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Araç sahipleri dikkat! 10 bin TL masraf çıkabilir! Araç kış bakımı nasıl yapılır? Kış lastikleri ne zaman takılacak?

30 TL'LİK ANTİFRİZ 10 BİN TL MASRAF ÇIKARABİLİR

İzmir'in Çiğli ilçesinde Ata Sanayi'de usta olan Murat Altun, araçların kış bakımlarına yönelik püf noktalarını verdi. Kış bakımının muhakkak yapılması gerektiğini vurgulayan Murta Altun, ''Araçlarımızın kış bakımları denildiğinde; yağ değişimi, filtre değişimleri, antifiriz, kalorifer, alt takımlar, şanzıman ve lastiklerin önemli yer teşkil ediyor. Özellikle antifiriz çok önemli kış aylarında.

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Araç sahipleri dikkat! 10 bin TL masraf çıkabilir! Araç kış bakımı nasıl yapılır? Kış lastikleri ne zaman takılacak?

Motor suyuna antifiriz bakımını yapmazsak, ani soğumalar da, yada çok soğuk gecelerde donma olma ihtimali var. Geceleyin herhangi bir sıkıntı yok ama sabah kalktınız arabayı çalıştırdınız. Araba ilk etapta çalışmayabilir ya da çalışır hemen stop eder. Bu çok büyük sebepler üretebilir.

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Araç sahipleri dikkat! 10 bin TL masraf çıkabilir! Araç kış bakımı nasıl yapılır? Kış lastikleri ne zaman takılacak?

En basit öreği aracın motoru bloğunu çatlatmaya kadar gidebilir. Bu da aracınızın modeline göre 500 ila 10 bin lira arasında bir masrafa neden olur. Radyatörün kendini patlatması, motor blokların patlaması. Bunlar ciddi hasarladır. Bu nedenle antifiriz var mı yok mu, varsa kaç dereceye kadar arabayı koruyabilir kontrol edilmelidir'' dedi.