Araç sahipleri dikkat! 10 bin TL masraf çıkabilir! Araç kış bakımı nasıl yapılır? Kış lastikleri ne zaman takılacak?

En basit öreği aracın motoru bloğunu çatlatmaya kadar gidebilir. Bu da aracınızın modeline göre 500 ila 10 bin lira arasında bir masrafa neden olur. Radyatörün kendini patlatması, motor blokların patlaması. Bunlar ciddi hasarladır. Bu nedenle antifiriz var mı yok mu, varsa kaç dereceye kadar arabayı koruyabilir kontrol edilmelidir'' dedi.