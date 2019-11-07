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Araç sahipleri dikkat! 10 bin TL masraf çıkabilir! Araç kış bakımı nasıl yapılır? Kış lastikleri ne zaman takılacak?
Otomobillerin kış bakımları oldukça önemli. Kış aylarında ani soğumalarla birlikte araçlarda bazı sorunlar görülebiliyor. Otomobil ustaları soğuk havaların etkisini göstermeye başladığı günlerde bakımların ihmal edilmemesi gerektiğini belirtiyor. Bakımların aksatılması veya eksik yapılması trafik emniyetini tehlikeye sokabiliyor. Bunun dışında birçok araçta 10 bin liraya varan masrafların oluşmasına neden olabiliyor. Peki, araç kış bakımı nasıl yapılır? Kış lastikleri ne zaman takılacak? İşte araç sahiplerini yakından ilgilendiren bilgiler...
Giriş Tarihi: 07.11.2019 13:37 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 13:41
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