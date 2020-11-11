Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
11 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Araç fiyatları artınca bu yola başvurdu! 1988 model Renault Toros'u hurdadan 3 bin liraya aldı! 13 bin liraya... Araç fiyatları artınca bu yola başvurdu! 1988 model Renault Toros'u hurdadan 3 bin liraya aldı! 13 bin liraya...
Diyarbakır'da bir vatandaşlar araç fiyatlarının artmasının ardından yeni bir yola başvurdu. Ömer Çelik isimli vatandaş, hurdadan 1988 Renault Toros model bir otomobili 3 bin liraya alarak sanayiye götürdü. Çelik, aracına 10 bin lira masraf yaptıktan sonra kullanmaya başlayacak.
Giriş Tarihi: 11.11.2020 11:43 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 11:45 TOROS TARİHÇE
Renault 12 Toros modelinin tasarımı Fransa`da bulunan bir tasarım bürosunca yapılmıştır. Ülkemizde Toros modelinin satışları şubat 1989 tarihinde başlamış, aynı tasarım 1990 yılında Renault 12 GTL adıyla Arjantin`de de üretilmiştir.Renault 12 Toros`un başlıca yenilikleri olarak 5 ileri vitesli şanzıman, ön ve arkada plastik tamponlar, plastik basamak eşiği genişleticisi ile SW modellerindeki port bagaj eklentisini sayabiliriz.Renault 12 Toros modelinin üretimi 2000 yılının şubat ayında sona ermiştir. Bu tarihten itibaren dünyada Renault 12 adıyla araç üretilmemiş, ancak Dacia adıyla Renault 12 lisanslı araçların üretimi 2006 yılına kadar devam etmiştir.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dönemlerde hızla artan 2. el araç fiyatları vatandaşları kara kara düşündürürken bu durum farklı çözüm bulma arayışlarını da ortaya çıkardı.
Diyarbakır'da Ömer Çelik isimli bir vatandaş, yüksek fiyat nedeni ile 2. el araç alamayacağını anlayınca farklı bir yönteme başvurdu.
Normalde hurdaya çıkması gereken 1988 model bir araca rastlayan Çelik, bu otomobili 3 bin lira karşılığında aldı. 'Yeni' aracını sanayiye götüren Çelik, ustalardan otomobilinin sorununu öğrendi.
Aracın yaklaşık 10 bin liralık masrafın ardından çalışabileceğini öğrenen Çelik, otomobilinin yapılmasını istedi. Toplamda yaklaşık 15 bin liraya 'yeni' bir araç sahibi olan Çelik, imkansızlıklar nedeni ile 32 yaşındaki aracıyla yollara çıkacak.