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Arabası olanlar dikkat! Bu özelliği kimse bilmiyor! Silecek açıkken geri vitese takarsanız..
Arabalar hepimizin hayatında önemli bir yer kaplamaktadır. Peki kullandığınız otomobili yakından tanıyor musunuz? Arabaların gizli kalmış özelliklerini öğrenince çok şaşıracaksınız. Örneğin; yağmurlu havada silecek açıkken geri vitese aldığınızda bakın neler oluyor. İşte Opel Corsa, Ford Focus Ghia, BMW, Mercedes, Peugeot 307, VW Golf, Skoda Roomster, Hyundai Starex, Mitsubishi Colt, Fiat Doblo, Renault Clio gibi araçların az bilinen özellikleri…
Giriş Tarihi: 30.05.2021 06:26 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021 06:27
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