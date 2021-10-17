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Almayan bin pişman! Sıfır araçta faizler sıfırlandı! Peugeot, Citroen, Opel, Kia araç kampanyaları açıklandı!

Ekim ayı satışlarını artırmak isteyen otomobil firmaları yeni kampanyalara gitti. Ayın ikinci yarısında başlatılan sıfır faizli kampanyalarla araçlara taleplerin artması bekleniyor. Bu firmaların arasında; Peugeot, Citroen, Opel, Kia gibi markalar bulunuyor. Ekim ayı kampanyaları kapsamında, 12 ay boyunca sıfır faizli kredi seçeneği yer alıyor. Örneğin; Fransız araç firması Peugeot, Rifter'da 80 bin TL için 15 ay sıfır faiz seçeneği sunuyor.

Giriş Tarihi: 17.10.2021 16:12 Güncelleme Tarihi: 17.10.2021 16:12
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Almayan bin pişman! Sıfır araçta faizler sıfırlandı! Peugeot, Citroen, Opel, Kia araç kampanyaları açıklandı!

Otomobil firmaları Ekim ayı için tek tek kampanya düzenliyor. Ekim ayı satışlarını artırmayı planlayan firmaların açıkladığı kampanyalarda sıfır faiz seçeneği dikkat çekiyor. Bazı araç modellerinde, belirli bir miktara kadar sıfır faiz seçeneği uygulanıyor. Peugeot, Citroen, Opel, Kia gibi markalar, çeşitli modellerinde bu indirimi sağlıyor. Sıfır faiz uygulanan araçlarda SUV modelleri de bulunuyor.

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Almayan bin pişman! Sıfır araçta faizler sıfırlandı! Peugeot, Citroen, Opel, Kia araç kampanyaları açıklandı!

Stellantis grubunun Alman markası Opel, Ekim ayı kampanyası kapsamında Crossland modelini 239 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuyor.

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Almayan bin pişman! Sıfır araçta faizler sıfırlandı! Peugeot, Citroen, Opel, Kia araç kampanyaları açıklandı!

Markanın Mokka modeli de, 369 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahiplerini bekliyor. Ayrıca, yeni Mokka modelinde seçili meslek grubu çalışanlarına (sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve birinci derece yakınlarına) özel olarak, belli donanımlarında 9 bin 500 TL ek indirim sunulduğu açıklandı.

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Almayan bin pişman! Sıfır araçta faizler sıfırlandı! Peugeot, Citroen, Opel, Kia araç kampanyaları açıklandı!

SIFIR FAİZ FIRSATI

Grandland X ise Ekim ayında 379 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Corsa, 189 bin 900 TL'den, Insignia ise 490 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Insignia modelinde ise 75 bin TL için 12 ay vade ve 0 faiz seçeneği de yer alıyor.

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Almayan bin pişman! Sıfır araçta faizler sıfırlandı! Peugeot, Citroen, Opel, Kia araç kampanyaları açıklandı!

Opel, ticari araç ürün ailesinde de Ekim ayına özel faiz oranları sunuluyor. Bu kapsamda, Combo Life'ın manuel vitesli Edition donanımına 75 bin TL için 12 ay vade ve 0 faiz imkanıyla sahip olunabiliyor.