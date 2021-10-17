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Almayan bin pişman! Sıfır araçta faizler sıfırlandı! Peugeot, Citroen, Opel, Kia araç kampanyaları açıklandı!
Ekim ayı satışlarını artırmak isteyen otomobil firmaları yeni kampanyalara gitti. Ayın ikinci yarısında başlatılan sıfır faizli kampanyalarla araçlara taleplerin artması bekleniyor. Bu firmaların arasında; Peugeot, Citroen, Opel, Kia gibi markalar bulunuyor. Ekim ayı kampanyaları kapsamında, 12 ay boyunca sıfır faizli kredi seçeneği yer alıyor. Örneğin; Fransız araç firması Peugeot, Rifter'da 80 bin TL için 15 ay sıfır faiz seçeneği sunuyor.
Giriş Tarihi: 17.10.2021 16:12Güncelleme Tarihi: 17.10.2021 16:12