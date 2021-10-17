Almayan bin pişman! Sıfır araçta faizler sıfırlandı! Peugeot, Citroen, Opel, Kia araç kampanyaları açıklandı!

SIFIR FAİZ FIRSATI

Grandland X ise Ekim ayında 379 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Corsa, 189 bin 900 TL'den, Insignia ise 490 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Insignia modelinde ise 75 bin TL için 12 ay vade ve 0 faiz seçeneği de yer alıyor.