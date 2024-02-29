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Haberler Galeri 500 bin TL altına garantili ikinci el araç almak isteyenlere! 2. El Renault, Hyundai, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Opel modelleri uyguna sayışta

500 bin TL altına garantili ikinci el araç almak isteyenlere! 2. El Renault, Hyundai, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Opel modelleri uyguna sayışta

İkinci el yenilenmiş araç modelleri listesine yeni eklemeler yapıldı. Renault, yenilenen ikinci el araç modellerini uygun fiyatlarla piyasaya sürmeye devam ediyor. Tüm kontrolleri tamamlanan araçlar, yenilendikten sonra yeni sahiplerine garantili bir şekilde teslim ediliyor. İşte Modeller ve fiyatları…

Giriş Tarihi: 29.02.2024 09:23 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 09:24
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500 bin TL altına garantili ikinci el araç almak isteyenlere! 2. El Renault, Hyundai, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Opel modelleri uyguna sayışta

Renault, yenilenmiş ikinci el araç modellerini piyasaya sürdü. Araçların, test sürüşü, ekspertiz, mekanik ve karoser onarımı gibi bir dizi işlemden geçirilmesinin yanı sıra boya işlemleri ve detaylı iç ve dış temizlikleri de yapıldı. Renault'un kalite kontrolünden geçen araçlar, uygun fiyatlarla ve güvence altında yeni sahiplerini bekliyor.

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500 bin TL altına garantili ikinci el araç almak isteyenlere! 2. El Renault, Hyundai, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Opel modelleri uyguna sayışta

Fabrika Renault, Dacia, Fiat, Opel, Nissan, Ford, Peugeot, Volkswagen, Citroen, Hyundai, BMW, Kia, Toyota, Skoda, Audi, Seat, Honda, Land Rover, Jeep, Suzuki, Alfa Romeo, Chevrolet, Daihatsu, Jaguar, Porsche ve Volvo marka ikinci el araçların yenilemesini de gerçekleştiriyor. İşte Renault'ın yenilediği 500 bin TL altı fiyata satışa sunulan 2. El araç modelleri ve fiyatları…

500 BİN TL ALTI YENİLENMİŞ İKİNCİ EL ARAÇ MODELLERİ VE FİYAT LİSTESİ

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500 bin TL altına garantili ikinci el araç almak isteyenlere! 2. El Renault, Hyundai, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Opel modelleri uyguna sayışta

1) 1990 Model Renault R5: 249.900 TL

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500 bin TL altına garantili ikinci el araç almak isteyenlere! 2. El Renault, Hyundai, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Opel modelleri uyguna sayışta

2) 1995 Model RENAULT EUROPA: 255.000 TL

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500 bin TL altına garantili ikinci el araç almak isteyenlere! 2. El Renault, Hyundai, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Opel modelleri uyguna sayışta

3) 2012 Model Renault Kangoo Express: 275.000 TL