29 Şubat 2024, Perşembe
500 bin TL altına garantili ikinci el araç almak isteyenlere! 2. El Renault, Hyundai, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Opel modelleri uyguna sayışta
İkinci el yenilenmiş araç modelleri listesine yeni eklemeler yapıldı. Renault, yenilenen ikinci el araç modellerini uygun fiyatlarla piyasaya sürmeye devam ediyor. Tüm kontrolleri tamamlanan araçlar, yenilendikten sonra yeni sahiplerine garantili bir şekilde teslim ediliyor. İşte Modeller ve fiyatları…
Giriş Tarihi: 29.02.2024 09:23 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 09:24
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