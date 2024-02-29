500 bin TL altına garantili ikinci el araç almak isteyenlere! 2. El Renault, Hyundai, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Opel modelleri uyguna sayışta

Renault, yenilenmiş ikinci el araç modellerini piyasaya sürdü. Araçların, test sürüşü, ekspertiz, mekanik ve karoser onarımı gibi bir dizi işlemden geçirilmesinin yanı sıra boya işlemleri ve detaylı iç ve dış temizlikleri de yapıldı. Renault'un kalite kontrolünden geçen araçlar, uygun fiyatlarla ve güvence altında yeni sahiplerini bekliyor.