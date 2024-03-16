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Haberler Galeri 500 bin TL altı ikinci el garantili yenilenmiş araç! Renault, Peugeot, Ford, Citroen, Fiat, Volkswagen, Hyundai fiyatı için

500 bin TL altı ikinci el garantili yenilenmiş araç! Renault, Peugeot, Ford, Citroen, Fiat, Volkswagen, Hyundai fiyatı için

Renault yenilenmiş ikinci el araç atışına Mart ayında da devam ediyor. 500 bin TL altı Renault, Peugeot, Ford, Citroen, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel ve daha fazla modeli satışa sunan firma ikinci el piyasanda garantili araca ulaşma imkanı sunuyor. İşte merak edilen araçlar ve fiyatları…

Giriş Tarihi: 16.03.2024 15:15 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 15:15
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500 bin TL altı ikinci el garantili yenilenmiş araç! Renault, Peugeot, Ford, Citroen, Fiat, Volkswagen, Hyundai fiyatı için

İkinci el yenilenmiş araç fiyatları için Mart ayı fiyat listesi açıklandı. Renault tarafından test sürüşü, ekspertiz, teşhis, mekanik ve karoser onarımının yanı sıra boya işlemleri, Renault Estetik süreci (ayrıntılı iç ve dış temizlik), kalite kontrolü dahil birçok fonksiyonu elden geçirilerek yenilenen araçlar piyasaya yeniden sürülüyor.

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500 bin TL altı ikinci el garantili yenilenmiş araç! Renault, Peugeot, Ford, Citroen, Fiat, Volkswagen, Hyundai fiyatı için

Fabrika Renault, Dacia, Fiat, Opel, Nissan, Ford, Peugeot, Volkswagen, Citroen, Hyundai, BMW, Kia, Toyota, Skoda, Audi, Seat, Honda, Land Rover, Jeep, Suzuki, Alfa Romeo, Chevrolet, Daihatsu, Jaguar, Porsche ve Volvo gibi markaların bilinene modellerini tamamına hizmet veriyor. Bizde sizler için 500 bin TL altı ikinci el araç modellerini listeledik. İşte merak edilen o modeller ve fiyatları….

500 BİN TL ALTI SATIŞA SUNULAN GARANTİLİ İKİNCİ EL ARAÇ MODELLERİ!

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500 bin TL altı ikinci el garantili yenilenmiş araç! Renault, Peugeot, Ford, Citroen, Fiat, Volkswagen, Hyundai fiyatı için

1) 1990 Model Renault R5 249.900 TL

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500 bin TL altı ikinci el garantili yenilenmiş araç! Renault, Peugeot, Ford, Citroen, Fiat, Volkswagen, Hyundai fiyatı için

2) 119 Model Renault Europa 255.900 TL

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500 bin TL altı ikinci el garantili yenilenmiş araç! Renault, Peugeot, Ford, Citroen, Fiat, Volkswagen, Hyundai fiyatı için

3) 2012 Model Renault Kango Express 275.000 TL