16 Mart 2024, Cumartesi
500 bin TL altı ikinci el garantili yenilenmiş araç! Renault, Peugeot, Ford, Citroen, Fiat, Volkswagen, Hyundai fiyatı için
Renault yenilenmiş ikinci el araç atışına Mart ayında da devam ediyor. 500 bin TL altı Renault, Peugeot, Ford, Citroen, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel ve daha fazla modeli satışa sunan firma ikinci el piyasanda garantili araca ulaşma imkanı sunuyor. İşte merak edilen araçlar ve fiyatları…
Giriş Tarihi: 16.03.2024 15:15 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 15:15
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