500 bin TL altı ikinci el garantili yenilenmiş araç! Renault, Peugeot, Ford, Citroen, Fiat, Volkswagen, Hyundai fiyatı için

Renault yenilenmiş ikinci el araç atışına Mart ayında da devam ediyor. 500 bin TL altı Renault, Peugeot, Ford, Citroen, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel ve daha fazla modeli satışa sunan firma ikinci el piyasanda garantili araca ulaşma imkanı sunuyor. İşte merak edilen araçlar ve fiyatları…