50 bin TL'den ucuz otomobil ve SUV araçlar! 50 bin TL altı Honda, Toyota, Renault, Fiat ikinci el araba fiyatları

Otomobiller günlük yaşamda lüksten çıkarak birer ihtiyaç haline dönüştü. Türkiye genelinde her geçen gün trafiğe katılan araç sayısı artıyor. TÜİK'in verilerine göre 81 ilde kayıtlı araç sayısı 22 milyonun üzerinde. Yalnızca İstanbul'da 4.5 milyon araç trafiğe kayıtlı olarak bulunuyor. Yıl sonu yaklaşırken sıfır otomobil satışlarında kampanyalar başladı. Vatandaşlar uygun faiz oranları ve kampanyalardan yararlanarak bütçesine uygun bir otomobil araştırıyor. Birçok vatandaş ise ikinci el araç alımı yapmak istiyor. Özellikle 50 bin TL'ye kadar olan araçlar hızla tüketiliyor. Ancak ikinci el otomobil piyasasında fiyatlar oldukça yüksek. 50 bin TL altına araç bulmak çok zor bir hal aldı. Sizler için 50 bin TL'den ucuz otomobil ve SUV araçları derledik. İşte 50 bin TL altı Honda, Toyota, Renault, Fiat ikinci el araba fiyatları...

Giriş Tarihi: 14.11.2019 11:10 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 11:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





