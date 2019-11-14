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50 bin TL'den ucuz otomobil ve SUV araçlar! 50 bin TL altı Honda, Toyota, Renault, Fiat ikinci el araba fiyatları

Otomobiller günlük yaşamda lüksten çıkarak birer ihtiyaç haline dönüştü. Türkiye genelinde her geçen gün trafiğe katılan araç sayısı artıyor. TÜİK'in verilerine göre 81 ilde kayıtlı araç sayısı 22 milyonun üzerinde. Yalnızca İstanbul'da 4.5 milyon araç trafiğe kayıtlı olarak bulunuyor. Yıl sonu yaklaşırken sıfır otomobil satışlarında kampanyalar başladı. Vatandaşlar uygun faiz oranları ve kampanyalardan yararlanarak bütçesine uygun bir otomobil araştırıyor. Birçok vatandaş ise ikinci el araç alımı yapmak istiyor. Özellikle 50 bin TL'ye kadar olan araçlar hızla tüketiliyor. Ancak ikinci el otomobil piyasasında fiyatlar oldukça yüksek. 50 bin TL altına araç bulmak çok zor bir hal aldı. Sizler için 50 bin TL'den ucuz otomobil ve SUV araçları derledik. İşte 50 bin TL altı Honda, Toyota, Renault, Fiat ikinci el araba fiyatları...

Giriş Tarihi: 14.11.2019 11:10 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 11:21
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50 bin TL'den ucuz otomobil ve SUV araçlar! 50 bin TL altı Honda, Toyota, Renault, Fiat ikinci el araba fiyatları

Otomobil almak isteyenler bütçesine uygun ikinci el ve sıfır otomobil seçeneklerini inceliyor. Sıfır otomobillerde birçok kampanya ve kredi avantajı söz konusu. Ancak, ikinci el otomobillerde durum biraz daha farklı. Aracını yükseltmek isteyen birçok kişi eski aracını yüksek fiyatlarla satmak istiyor. Alıcılar durumdan şikayet ederken, satıcılar da araç satışının durgun olmasına sitem ediyor. 50 bin tL altına araba bulmanın neredeyse imkansız olduğu bir döneme girildi. Biz de sizler için 50 bin TL'den ucuz otomobil ve SUV araçları derledik. İşte detaylar...

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50 bin TL'den ucuz otomobil ve SUV araçlar! 50 bin TL altı Honda, Toyota, Renault, Fiat ikinci el araba fiyatları

FİYATLAR NEDEN YÜKSEK?

Sıfır araçlar ile 2. el araçlar arasındaki fiyat farkının yüzde 20'lere düşeceğini belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, "Genelde Türkiye'de Kasım ve Aralık ayları yaklaştığında ikinci el ve sıfır sektörlerinde yıl sonu indirimleri beklenir ve daha düşük fiyatlar olacağı tahmin edilir. Fakat bu yıl bunun tersi oluyor" dedi. Batı, şunları söyledi:

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50 bin TL'den ucuz otomobil ve SUV araçlar! 50 bin TL altı Honda, Toyota, Renault, Fiat ikinci el araba fiyatları

Şu anda ikinci el araç ile sıfır araç arasındaki makas gittikçe daralıyor. Bu yükseliş yine de devam edecek. Makastaki fark yüzde 20'ye varana kadar, yani bir yaşındaki araç ile sıfır aracın yaklaşık fiyat farkı yüzde 15 ile 20 arasına gelene kadar bu devam edecek. Bu artışı bazı markalar tamamladı. Özellikle SUV grubunda ve fiyatı 200 ile 300 bin TL'nin üzerindeki araçlarda sıfır ile ikinci el arasındaki makasın tamamlanması için bir müddet daha artış olacak."

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50 bin TL'den ucuz otomobil ve SUV araçlar! 50 bin TL altı Honda, Toyota, Renault, Fiat ikinci el araba fiyatları

Günlük kullanılan, sıradan bir aracın artık bir ev fiyatına satıldığına dikkat çeken TOBB Ticaret Meclisi Üyesi Batı, "Sıfır ve ikinci el araçlar arasındaki fiyat farkı açıldıkça vatandaş araç alamayacak. Eskiden çok yaşardık, ülkemizde vatandaşlar bir bayiyi ziyaret ederlerdi. O sırada heveslenip, kredilerin de 0,90, 1 ya da 1,10 oranında olmasına güvenerek 'Hadi arabamızı yenileyelim' diyorlardı.

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50 bin TL'den ucuz otomobil ve SUV araçlar! 50 bin TL altı Honda, Toyota, Renault, Fiat ikinci el araba fiyatları

Arabaların değerleri çok düşüktü. Şimdi insanlar sıfır aldıkları, ya da 1-2 yaşında aldıkları aracı minimum 3 ile 5 yıl arasında kullanacakmış gibi alması gerekiyor. Bir aracı uzun soluklu almalıyız. Artık ikide bir araç değiştirme devri geçti. Çünkü sıradan bir aracın değeri bir daire parasına geldi.