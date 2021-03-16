HANGİ MODEL KAÇ TAKSİTLE ALINACAK?

60 ay taksit: 120 bin lira ve bu tutarın altında olanlar

48 ay taksit: 120 bin liranın üzerinde olup 300 bin lirayı geçmeyenler

36 ay taksit: 300 bin liranın üzerinde olup 750 bin lirayı aşmayanlar

24 ay taksit: 750 bin liranın üzerinde olanlar