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16 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri 48 ay taksitle alınabilecek araba modelleri: Hangi model kaç taksitle alınacak? Dacia, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Peugeot... 48 ay taksitle alınabilecek araba modelleri: Hangi model kaç taksitle alınacak? Dacia, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Peugeot... Otomobil alacakları yakından ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşandı. Otomobil alımlarında taksitli satış dönemi başladı. Ticaret Bakanlığı'nın perakende satışlarda uygulanacak ilke ve kurallarda değişikliği gitmesinin ardından gözler taksit tutarlarına çevrildi. Otomobil almayı planlayan vatandaşlar, hangi modele kaç taksit uygulandığını araştırıyor. 48 ay taksitle alınabilecek araba modellerini sayfamızda derledik. Peki, hangi model kaç taksitle alınabilecek? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 16.03.2021 12:29 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 12:47
48 ay taksitle alınabilecek araba modelleri hangileri? Otomobil satışlarında taksitli dönem başladı. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu gelişmelerin ardından otomobil almayı planlayan vatandaşlar, hangi modelin kaç taksitle alınacağını araştırıyor. Peki, hangi model araç kaç taksitle alınacak? İşte 48 ay taksitle alınabilecek araba modelleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR HANGİ MODEL KAÇ TAKSİTLE ALINACAK? 60 ay taksit: 120 bin lira ve bu tutarın altında olanlar 48 ay taksit: 120 bin liranın üzerinde olup 300 bin lirayı geçmeyenler 36 ay taksit: 300 bin liranın üzerinde olup 750 bin lirayı aşmayanlar 24 ay taksit: 750 bin liranın üzerinde olanlar 48 AY TAKSİTLE ALINABİLECEK ARABA MODELLERİ?
120 bin liranın üzerinde olup 300 bin lirayı geçmeyen araçlar için 48 ay taksit yapılabilecek. İşte 48 ay taksitle alınabilecek araba modelleri:
CİTROEN
C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel
Fiyatı: 164.000 TL
Kampanyalı fiyatı 151.500 TL
CİTROEN
C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik
Fiyatı 296.500 TL