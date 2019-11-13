13 Kasım 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

40 bin TL'ye alınabilecek ikinci el arabalar neler? 40 bin TL altı Fiat, Renault, Wolksvagen, Citroen otomobil modelleri

İkinci el otomobil fiyatları deyim yerindeyse uçtu. Sıfır otomobil fiyatlarının daire fiyatlarına çıkmasıyla aynı araçların bir önceki modelleri de el yakmaya başladı. Otomobil satış uzmanları, piyasaya sıfır araç girişinin beklentinin altında olması nedeniyle ikinci el fiyatlarının yüksek olduğunu belirtiyor. Bir diğer neden ise devletin ÖTV indirimi yapmayacağına ikna olunması. ÖTV indirimine gidildiği dönemlerde sıfır otomobil fiyatları düşüyor, ikinci el otomobil fiyatları da zorunlu olarak geriliyor. Bu beklentinin oluşmaması piyasayı oldukça yüksek seviyelerde tutuyor. 50 bin TL'nin altında araç almanın neredeyse imkansız olduğu günlere girilirken sizler için 40 bin TL altı alınabilecek otomobil modellerini derledik. Peki, 40 bin TL'ye alınabilecek ikinci el arabalar neler? İşte 40 bin TL altı Fiat, Renault, Wolksvagen, Citroen otomobil modelleri...

Giriş Tarihi: 13.11.2019 10:49 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 11:00
  • 1
  • 37
40 bin TL'ye alınabilecek ikinci el arabalar neler? 40 bin TL altı Fiat, Renault, Wolksvagen, Citroen otomobil modelleri

Otomobiller günlük yaşantımızda lüks olmaktan çıkarak birer ihtiyaç haline dönüştü. Türkiye'de 20 milyonu aşkın otomobil her gün 81 ilde trafikte yer alıyor. Bu otomobiller her geçen gün yenileri ekleniyor. Maddi durumu elverişli olan vatandaşlar, bankaların sağladığı kredi desteğini de kullanarak sıfır otomobillerdeki kampanyaları değerlendiriyor. Sıfır otomobil fiyatlarında kampanyalar ve düşüşler görülürken, ikinci el otomobiller de ise durumun tam tersi olduğu söylenebilir. İkinci el otomobil satışlarında fiyatlar deyim yerindeyse el yakıyor. Uygun fiyatlı araç arayan vatandaşlar online satış siteleri, otomobil pazarları aracılığı ile bütçesine uygun araç arıyor. Ancak, 50 bin TL'nin altında ikinci el araç bulmak oldukça zor görünüyor. Biz de bir araştırma yaparak sizler için 40 bin TL altında alınabilecek ikinci el otomobil modellerini derledik. Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markalarından Renault, Fiat, Toyota, Citroen, Wolksvagen'in 40 bin TL altında satılan ikinci el modellerini galerimizde bulabilirsiniz. İşte 40 bin TL altı ikinci el arabalar...

  • 2
  • 37
40 bin TL'ye alınabilecek ikinci el arabalar neler? 40 bin TL altı Fiat, Renault, Wolksvagen, Citroen otomobil modelleri

Türkiye pazarında en çok tercih edilen otomobil markalarından Renault ve Fiat'ın 10 yaş ve üzeri araçlarında uygun fiyatlar görülebiliyor. Ancak birçok markada 10 yaş üzeri araçlar bile 30 bin TL'nin çok üzerinde satılıyor. Sizler için Fiat, Toyota, Citroen, Wolksvagen ve Renault'un 10 yaş seviyesindeki araçlarını inceledik. 50 bin TL'nin altında araç almanın pek de mümkün olmadığı bir ortamda 40 bin TL'ye alınabilecek araç modellerini derledik. Galerimizin devamında 40 bin TL ve daha ucuz modelleri görebilirsiniz. Ancak önce ikinci el araç fiyatlarının neden yüksek olduğuna bir bakalım.

  • 3
  • 37
40 bin TL'ye alınabilecek ikinci el arabalar neler? 40 bin TL altı Fiat, Renault, Wolksvagen, Citroen otomobil modelleri

FİYATLAR NEDEN YÜKSEK?

Sıfır araçlar ile 2. el araçlar arasındaki fiyat farkının yüzde 20'lere düşeceğini belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, "Genelde Türkiye'de Kasım ve Aralık ayları yaklaştığında ikinci el ve sıfır sektörlerinde yıl sonu indirimleri beklenir ve daha düşük fiyatlar olacağı tahmin edilir. Fakat bu yıl bunun tersi oluyor" dedi. Batı, şunları söyledi:

  • 4
  • 37
40 bin TL'ye alınabilecek ikinci el arabalar neler? 40 bin TL altı Fiat, Renault, Wolksvagen, Citroen otomobil modelleri

Şu anda ikinci el araç ile sıfır araç arasındaki makas gittikçe daralıyor. Bu yükseliş yine de devam edecek. Makastaki fark yüzde 20'ye varana kadar, yani bir yaşındaki araç ile sıfır aracın yaklaşık fiyat farkı yüzde 15 ile 20 arasına gelene kadar bu devam edecek. Bu artışı bazı markalar tamamladı. Özellikle SUV grubunda ve fiyatı 200 ile 300 bin TL'nin üzerindeki araçlarda sıfır ile ikinci el arasındaki makasın tamamlanması için bir müddet daha artış olacak."

  • 5
  • 37
40 bin TL'ye alınabilecek ikinci el arabalar neler? 40 bin TL altı Fiat, Renault, Wolksvagen, Citroen otomobil modelleri

Günlük kullanılan, sıradan bir aracın artık bir ev fiyatına satıldığına dikkat çeken TOBB Ticaret Meclisi Üyesi Batı, "Sıfır ve ikinci el araçlar arasındaki fiyat farkı açıldıkça vatandaş araç alamayacak. Eskiden çok yaşardık, ülkemizde vatandaşlar bir bayiyi ziyaret ederlerdi. O sırada heveslenip, kredilerin de 0,90, 1 ya da 1,10 oranında olmasına güvenerek 'Hadi arabamızı yenileyelim' diyorlardı.