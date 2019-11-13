40 bin TL'ye alınabilecek ikinci el arabalar neler? 40 bin TL altı Fiat, Renault, Wolksvagen, Citroen otomobil modelleri

Türkiye pazarında en çok tercih edilen otomobil markalarından Renault ve Fiat'ın 10 yaş ve üzeri araçlarında uygun fiyatlar görülebiliyor. Ancak birçok markada 10 yaş üzeri araçlar bile 30 bin TL'nin çok üzerinde satılıyor. Sizler için Fiat, Toyota, Citroen, Wolksvagen ve Renault'un 10 yaş seviyesindeki araçlarını inceledik. 50 bin TL'nin altında araç almanın pek de mümkün olmadığı bir ortamda 40 bin TL'ye alınabilecek araç modellerini derledik. Galerimizin devamında 40 bin TL ve daha ucuz modelleri görebilirsiniz. Ancak önce ikinci el araç fiyatlarının neden yüksek olduğuna bir bakalım.