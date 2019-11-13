40 bin TL'ye alınabilecek ikinci el arabalar neler? 40 bin TL altı Fiat, Renault, Wolksvagen, Citroen otomobil modelleri
İkinci el otomobil fiyatları deyim yerindeyse uçtu. Sıfır otomobil fiyatlarının daire fiyatlarına çıkmasıyla aynı araçların bir önceki modelleri de el yakmaya başladı. Otomobil satış uzmanları, piyasaya sıfır araç girişinin beklentinin altında olması nedeniyle ikinci el fiyatlarının yüksek olduğunu belirtiyor. Bir diğer neden ise devletin ÖTV indirimi yapmayacağına ikna olunması. ÖTV indirimine gidildiği dönemlerde sıfır otomobil fiyatları düşüyor, ikinci el otomobil fiyatları da zorunlu olarak geriliyor. Bu beklentinin oluşmaması piyasayı oldukça yüksek seviyelerde tutuyor. 50 bin TL'nin altında araç almanın neredeyse imkansız olduğu günlere girilirken sizler için 40 bin TL altı alınabilecek otomobil modellerini derledik. Peki, 40 bin TL'ye alınabilecek ikinci el arabalar neler? İşte 40 bin TL altı Fiat, Renault, Wolksvagen, Citroen otomobil modelleri...
Giriş Tarihi: 13.11.2019 10:49Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 11:00