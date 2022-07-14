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2023 Honda CR-V örtüsünü kaldırdı | Fiyatı ne kadar olacak?

Otomobil dünyasında Japonların güvenilir markası Honda merakla beklenen 2023 Honda CR-V modelini resmen tanıttı. Yeni Honda CR-V, bir önceki nesline göre 2.7 inç daha uzun ve neredeyse yarım inç kadar daha geniş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Eskisine göre 1.6 inçlik daha uzun bir dingil mesafesine 2023 Honda CR-V, tüm zamanların en büyük CR-V'si olarak sahneye çıkıyor. Peki, 2023 Honda CR-V hangi donanım ve motorlara sahip? Fiyatları ne kadar olacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.07.2022 23:12 Güncelleme Tarihi: 14.07.2022 23:37
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2023 Honda CR-V örtüsünü kaldırdı | Fiyatı ne kadar olacak?

Civic'ten büyük ölçüde entegrasyonlara sahip 2023 Yeni CR-V, gösterge panelinin ortasına yerleştirilmiş standart 7 inçlik dokunmatik ekranla orada gördüğümüz aynı düzene sahip.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 Honda CR-V örtüsünü kaldırdı | Fiyatı ne kadar olacak?

2023 Honda CR-V2nin daha yüksek donanıma sahip modellerinde bilgi-eğlence ekranın 9 inç'e çıkıyor.

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2023 Honda CR-V örtüsünü kaldırdı | Fiyatı ne kadar olacak?

SUV'da gri ve siyah kumaş döşeme, deri ile standart olarak sunuluyor.

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2023 Honda CR-V örtüsünü kaldırdı | Fiyatı ne kadar olacak?

Honda'nın CR-V'nin orta konsolunun sınıfındaki tüm araçlar arasında en fazla depolama alanını sunduğu bildiriliyor.

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2023 Honda CR-V örtüsünü kaldırdı | Fiyatı ne kadar olacak?

TEKNOLOJİ

Teknoloji açısından baktığımız zaman yeni CR-V, Apple CarPlay ve Android Auto, Honda Sensing sürücü yardım ve güvenlik sistemleri paketinde olduğu gibi, standart olarak destekleri alıyor.