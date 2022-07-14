2023 Honda CR-V örtüsünü kaldırdı | Fiyatı ne kadar olacak?

Otomobil dünyasında Japonların güvenilir markası Honda merakla beklenen 2023 Honda CR-V modelini resmen tanıttı. Yeni Honda CR-V, bir önceki nesline göre 2.7 inç daha uzun ve neredeyse yarım inç kadar daha geniş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Eskisine göre 1.6 inçlik daha uzun bir dingil mesafesine 2023 Honda CR-V, tüm zamanların en büyük CR-V'si olarak sahneye çıkıyor. Peki, 2023 Honda CR-V hangi donanım ve motorlara sahip? Fiyatları ne kadar olacak? İşte detaylar...