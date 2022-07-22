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Haberler Galeri 2023 Honda Civic Type R tanıtıldı! Tüm zamanların "en güçlüsü" | İşte yollara çıkacağı tarih

2023 Honda Civic Type R tanıtıldı! Tüm zamanların "en güçlüsü" | İşte yollara çıkacağı tarih

SON DAKİKA OTOMOBİL HABERİ! Japonlar bir kez daha otomobil tutkunlarını büyülemeyi başaran bir projeye imza attı. Honda'nın Yüksek performanslı hatchback modeli olan Type R'ın 25'inci yılını ve efsanevi Civic'in 50'nci yılını kutlayan Honda, yeni nesil Civic Type R modelini tanıttı. Peki, 2023 model Honda Civic Type R, ne zaman yollara çıkacak? 2023 Honda Civic Type R hangi motor ve donanımla gelecek? İşte merak edilen tüm detaylar ve otomobilden çekici fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 22.07.2022 00:07 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022 00:14
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2023 Honda Civic Type R tanıtıldı! Tüm zamanların en güçlüsü | İşte yollara çıkacağı tarih

Japonların en güçlü markalarından Honda, yüksek performanslı kompakt hatchback sınıfındaki "hot hatch" geleneğini sürdürüyor. Bu kapsamda Honda 2023 Civic Type R'ı resmen tanıttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 Honda Civic Type R tanıtıldı! Tüm zamanların en güçlüsü | İşte yollara çıkacağı tarih

Honda'nın yarış dünyasından ilham alan uzun soluklu ve yüksek performanslı otomobiller geleneğine dayanan yeni Type R, bugüne kadarki en heyecan verici sürüş deneyimini sunmak için geliştirilerek tasarlandı.

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2023 Honda Civic Type R tanıtıldı! Tüm zamanların en güçlüsü | İşte yollara çıkacağı tarih

Japonya'daki Suzuka Pisti'nde önden çekişli otomobiller tur rekorunu kırarak şimdiden yeni standartları belirleyen Civic Type R, Honda mühendisleri tarafından aerodinamik performansı iyileştirilerek tasarım dahil olmak üzere her yönden geliştirildi.

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2023 Honda Civic Type R tanıtıldı! Tüm zamanların en güçlüsü | İşte yollara çıkacağı tarih

Honda mühendisleri, hafif bileşenleri ve aktarma organları ile bugüne kadarki en hızlı ve en güçlü Type R'ı yarattı.

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2023 Honda Civic Type R tanıtıldı! Tüm zamanların en güçlüsü | İşte yollara çıkacağı tarih

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honda Motor Europe Kıdemli Başkan Yardımcısı Tom Gardner, şunları kaydetti: