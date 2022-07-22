2023 Honda Civic Type R tanıtıldı! Tüm zamanların "en güçlüsü" | İşte yollara çıkacağı tarih

SON DAKİKA OTOMOBİL HABERİ! Japonlar bir kez daha otomobil tutkunlarını büyülemeyi başaran bir projeye imza attı. Honda'nın Yüksek performanslı hatchback modeli olan Type R'ın 25'inci yılını ve efsanevi Civic'in 50'nci yılını kutlayan Honda, yeni nesil Civic Type R modelini tanıttı. Peki, 2023 model Honda Civic Type R, ne zaman yollara çıkacak? 2023 Honda Civic Type R hangi motor ve donanımla gelecek? İşte merak edilen tüm detaylar ve otomobilden çekici fotoğraflar...