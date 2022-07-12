2023 Audi RS7 Exclusive Edition’ın dudak uçuklatan fiyatı! Sadece 23 adet üretilecek

KARBON FİBER

Model ön spoiler, ayna kapakları ve arka difüzör için karbon fiber kullanan "Karbon Optik" paketi ile birlikte satışa sunulacak.

MOTORU

Audi Exclusive Edition RS7, 591 beygir güç ve 800 Nm tork üreten çift turbo şarjlı, 4.0 litrelik bir V8 ile geliyor.