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2023 Audi RS7 Exclusive Edition'ın dudak uçuklatan fiyatı! Sadece 23 adet üretilecek

Alman otomobil firması Audi, sadece 23 adet üretilecek 2023 Audi RS7 Exclusive Edition modelini resmen duyurdu. Audi RS7 Exclusive Edition'ın fiyatı ise 166.495 dolardan başlıyor. Standart Audi RS7'nin başlangıç fiyatı ise 119 bin dolar. İşte özellikleri...

Giriş Tarihi: 12.07.2022 19:43 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022 19:46
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2023 Audi RS7 Exclusive Edition’ın dudak uçuklatan fiyatı! Sadece 23 adet üretilecek

Sınırlı süre satışta kalacak olan RS7 Exclusive Edition, sadece 23 adet üretilecek. Audi RS7 Exclusive Edition bu sonbaharda Audi yetkili satıcılarında yer alacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 Audi RS7 Exclusive Edition’ın dudak uçuklatan fiyatı! Sadece 23 adet üretilecek

KARBON FİBER

Model ön spoiler, ayna kapakları ve arka difüzör için karbon fiber kullanan "Karbon Optik" paketi ile birlikte satışa sunulacak.

MOTORU

Audi Exclusive Edition RS7, 591 beygir güç ve 800 Nm tork üreten çift turbo şarjlı, 4.0 litrelik bir V8 ile geliyor.

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2023 Audi RS7 Exclusive Edition’ın dudak uçuklatan fiyatı! Sadece 23 adet üretilecek

0'DAN 100'E...

Audi'nin bu özel modeli Exclusive Edition RS7, 0'dan 100'e hızlanmasını ise sadece 3.5 saniyede tamamlıyor.

MAKSİMUM HIZ

Aracın azami hız ise 306 km/sa ile sınırlandırılmış.

FİYATI

Audi RS7 Exclusive Edition'ın fiyatı 166.495 dolardan başlıyor. Standart Audi RS7'nin başlangıç fiyatı ise 119 bin dolar.

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2023 Audi RS7 Exclusive Edition’ın dudak uçuklatan fiyatı! Sadece 23 adet üretilecek