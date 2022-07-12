HaberlerGaleri2023 Audi RS7 Exclusive Edition'ın dudak uçuklatan fiyatı! Sadece 23 adet üretilecek
2023 Audi RS7 Exclusive Edition'ın dudak uçuklatan fiyatı! Sadece 23 adet üretilecek
Alman otomobil firması Audi, sadece 23 adet üretilecek 2023 Audi RS7 Exclusive Edition modelini resmen duyurdu. Audi RS7 Exclusive Edition'ın fiyatı ise 166.495 dolardan başlıyor. Standart Audi RS7'nin başlangıç fiyatı ise 119 bin dolar. İşte özellikleri...
Giriş Tarihi: 12.07.2022 19:43Güncelleme Tarihi: 12.07.2022 19:46