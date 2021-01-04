2021 model arabalar Türkiye'ye ne zaman gelecek | 2021'de çıkacak SUV modelleri | Efsane marka yeniden Türkiye'de

2021 model arabalar Türkiye'ye ne zaman gelecek | 2021'de çıkacak SUV modelleri | 2020'de pandemi nedeniyle sıfır araba üretmekte zorlanan birçok otomobil firması, yeni model araçlarını yavaş yavaş piyasaya tanıtmaya başladı. Bir dönem Türkiye'de çok tutan gözde marka, yeni model aracıyla arabalarını yeniden kullanıcıların beğenisine sunacak. İşte 2021'de Türkiye'de en çok konuşulacak o otomobiller

Giriş Tarihi: 04.01.2021 09:35 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 09:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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