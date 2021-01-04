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04 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 2021 model arabalar Türkiye'ye ne zaman gelecek | 2021'de çıkacak SUV modelleri | Efsane marka yeniden Türkiye'de 2021 model arabalar Türkiye'ye ne zaman gelecek | 2021'de çıkacak SUV modelleri | Efsane marka yeniden Türkiye'de 2021 model arabalar Türkiye'ye ne zaman gelecek | 2021'de çıkacak SUV modelleri | 2020'de pandemi nedeniyle sıfır araba üretmekte zorlanan birçok otomobil firması, yeni model araçlarını yavaş yavaş piyasaya tanıtmaya başladı. Bir dönem Türkiye'de çok tutan gözde marka, yeni model aracıyla arabalarını yeniden kullanıcıların beğenisine sunacak. İşte 2021'de Türkiye'de en çok konuşulacak o otomobiller Giriş Tarihi: 04.01.2021 09:35 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 09:35
2021'de herkesin merakla beklediği yeni model araçlar, belli oldu. Efsane marka, 2021 model aracıyla yeniden Türkiye piyasasına girecek.
GALERİ DEVAM EDİYOR İngiliz otomotiv endüstrisinin bir dönem önemli markaları arasında yer alan, özellikle de spor otomobilleriyle tüm dünyada sükse yapan MG markası, çok uzun bir aradan sonra yeniden Türkiye’de satılmaya başlanacak. Markanın Türkiye’de satışına başlanacak ilk modeliyse, tamamen elektrikli “ZS EV” olacak. Bir dönem Türkiye’ye farklı distribütörler tarafından getirilen ve son olarak da Rover bazlı modelleriyle yollara çıkan MG, Çinli SAIC firmasının satın olması sonrasında yeniden toparlanmaya çalışıyor. Çin pazarında kendisini ispatlayan, eski anavatanı İngiltere’de de bir süredir satışta olan MG, artık Türkiye pazarına da giriyor. Doğan Holding çatısı altındaki Doğan Trend Otomotiv distribütörlüğünde Türkiye’de Ocak ayından itibaren ön satışına başlanacak yüzde 100 elektrikli “ZS EV”, markanın tanınmasına önayak olacak. Doğan Holding Otomotiv Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi, Murahhas Azası ve CEO’su Kağan Dağtekin, “Ocak ayında online satış platformumuz aracılığıyla elektrikli ZS EV’yi ön satışa sunmayı hedefliyoruz. Mayıs ayı itibarıyla ilk teslimatlara başlayacağız. MG’nin elektrikli SUV modeli ZS EV, sunduğu özellikler ve satış fiyatıyla çok ilgi çekecek. 2021’de farklı MG modellerini Türkiye’ye getirmeyi hedefliyoruz. Bu yıl MG markasıyla 1.000 adede yakın satış hedefimiz var” dedi.