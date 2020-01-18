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2020'de sıfır faizli otomobil kampanyaları sürüyor! İşte sıfır faizli sıfır otomobiller

2019 yılında yarım milyona yakın sıfır otomobil satıldı. Satışlar Eylül ayı sonrasında daha da hızlandı. ÖZellikle Kasım ayında Aralık ayının stokları bile tüketildi. Stokları bol tutan firmalar süreçten kazançlı çıktı. Fiat 76 binin üzerinde araç satarak yılın lideri oldu. Fiat'ı 69 bin araç satan Renault takip etti. Ford, Toyota, Honda ve Peugeot da Türkiye pazarından umduğunu bulanlar arasında yer aldı. Sıfır otomobil satışlarındaki artışın temelinde ise sıfır faiz kampanyaları ve finansman destekleri yer aldı. Firmaların birçoğu Aralık ayında sıfır faizli otomobil satışına başladı. Sıfır faiz vatandaşları bayilere akın ettirdi. 2020 yılında da sıfır faiz kampanyaları sürüyor. Sıfır faizin yanı sıra yüzde 1'in altında faiz seçenekleri de mevcut. Sizler için sıfır faiz kampanyalarını derledik. İşte sıfır faizli otomobil kampanyaları...

Giriş Tarihi: 18.01.2020 11:08 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020 11:23
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2020'de sıfır faizli otomobil kampanyaları sürüyor! İşte sıfır faizli sıfır otomobiller

Sıfır faizli sıfır otomobil kampanyaları 2020 yılında da sürüyor. Yılın son aylarında görmeye alışık olduğumuz kampanyalar 2020'nin ilk ayında da bazı otomobil firmalarında devam ediyor. Birçok otomobil firması da kendi finansman destekleri ile faizleri aşağı çekiyor. Yüzde 1'in altında faizlerle sıfır otomobil almak mümkün görünüyor. Sizler için 2020 yılında da devam eden sıfır otomobil kampanyalarını derledik. İşte sıfır faizli otomobil kampanyaları ve detaylar...

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2020'de sıfır faizli otomobil kampanyaları sürüyor! İşte sıfır faizli sıfır otomobiller

ASTON MARTIN

Türkiye distribütörlüğünü D&D Motorlu Araçlar'ın yaptığı İngiliz otomotiv üreticisi Aston Martin, yeni yıla özel kampanya hazırlayan markalar arasında yer alıyor.

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2020'de sıfır faizli otomobil kampanyaları sürüyor! İşte sıfır faizli sıfır otomobiller

Bu kapsamda 'sıfır' ve 'ikinci el' tüm Aston Martin modellerine, 36 ay sıfır faiz taksitle sahip olunabiliyor.

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2020'de sıfır faizli otomobil kampanyaları sürüyor! İşte sıfır faizli sıfır otomobiller

Kampanyaya özel sıfır kilometre araç satın alan araç sahiplerinin 5 yıla kadar genel bakım ücretleri Aston Martin Lagonda tarafından karşılanıyor. Yetkili bayi bünyesindeki ikinci el araçlara ise 15 yaşına gelene uzatılmış garanti sağlanıyor.

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2020'de sıfır faizli otomobil kampanyaları sürüyor! İşte sıfır faizli sıfır otomobiller

CITROEN

Yeni yıla özel kampanya hazırlayan markalardan Citroën, C5 Aircross SUV modelini 207 bin TL'den başlayan fiyatlarla ve 50 bin TL'ye özel 12 ay yüzde 0.69 faiz seçeneğiyle satışa sunuyor.