2020'de sıfır faizli otomobil kampanyaları sürüyor! İşte sıfır faizli sıfır otomobiller

2019 yılında yarım milyona yakın sıfır otomobil satıldı. Satışlar Eylül ayı sonrasında daha da hızlandı. ÖZellikle Kasım ayında Aralık ayının stokları bile tüketildi. Stokları bol tutan firmalar süreçten kazançlı çıktı. Fiat 76 binin üzerinde araç satarak yılın lideri oldu. Fiat'ı 69 bin araç satan Renault takip etti. Ford, Toyota, Honda ve Peugeot da Türkiye pazarından umduğunu bulanlar arasında yer aldı. Sıfır otomobil satışlarındaki artışın temelinde ise sıfır faiz kampanyaları ve finansman destekleri yer aldı. Firmaların birçoğu Aralık ayında sıfır faizli otomobil satışına başladı. Sıfır faiz vatandaşları bayilere akın ettirdi. 2020 yılında da sıfır faiz kampanyaları sürüyor. Sıfır faizin yanı sıra yüzde 1'in altında faiz seçenekleri de mevcut. Sizler için sıfır faiz kampanyalarını derledik. İşte sıfır faizli otomobil kampanyaları...

Giriş Tarihi: 18.01.2020 11:08 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020 11:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





