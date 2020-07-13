2020'de en çok satan araç modelleri belli oldu! Renault, Fiat, Volkswagen, Opel, Dacia satış rakamları

2020'de en çok satan araç modelleri neler? Bu yılın ilk yarısında en çok satan modeller belli oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yayımlanan Ocak-Haziran satış raporuna göre, yılın ilk yarısını lider kapatan araç Renault oldu. Araç alımı yapmak isteyen vatandaşlar en çok satan modelleri merak ediyordu. Marka marka modellere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020'de en çok satan araç modelleri neler? İşte Renault, Fiat, Volkswagen, Opel, Dacia satış rakamları...