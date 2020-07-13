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2020'de en çok satan araç modelleri belli oldu! Renault, Fiat, Volkswagen, Opel, Dacia satış rakamları

2020'nin ilk yarısında en çok satan araç modelleri belli oldu. Ocak-Haziran dönemi satış raporuna göre, 36 bin 305 satış ile Renault lider konumda. Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından açıklanan verileri sayfamızda derledik. Peki, 2020'de en çok satan araç modelleri neler? İşte Renault, Fiat, Volkswagen, Opel, Dacia satış rakamları...

Giriş Tarihi: 13.07.2020 11:49 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 11:58
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2020'de en çok satan araç modelleri belli oldu! Renault, Fiat, Volkswagen, Opel, Dacia satış rakamları

2020'de en çok satan araç modelleri neler? Bu yılın ilk yarısında en çok satan modeller belli oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yayımlanan Ocak-Haziran satış raporuna göre, yılın ilk yarısını lider kapatan araç Renault oldu. Araç alımı yapmak isteyen vatandaşlar en çok satan modelleri merak ediyordu. Marka marka modellere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020'de en çok satan araç modelleri neler? İşte Renault, Fiat, Volkswagen, Opel, Dacia satış rakamları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2020'de en çok satan araç modelleri belli oldu! Renault, Fiat, Volkswagen, Opel, Dacia satış rakamları

İşte Ocak-Haziran döneminde en çok satan araç modelleri:

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2020'de en çok satan araç modelleri belli oldu! Renault, Fiat, Volkswagen, Opel, Dacia satış rakamları

INFINITI 0

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2020'de en çok satan araç modelleri belli oldu! Renault, Fiat, Volkswagen, Opel, Dacia satış rakamları

ASTON MARTIN 7

  • 5
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2020'de en çok satan araç modelleri belli oldu! Renault, Fiat, Volkswagen, Opel, Dacia satış rakamları

LAMBORGHINI 8