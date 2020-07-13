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2020'de en çok satan araç modelleri belli oldu! Renault, Fiat, Volkswagen, Opel, Dacia satış rakamları
2020'nin ilk yarısında en çok satan araç modelleri belli oldu. Ocak-Haziran dönemi satış raporuna göre, 36 bin 305 satış ile Renault lider konumda. Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından açıklanan verileri sayfamızda derledik. Peki, 2020'de en çok satan araç modelleri neler? İşte Renault, Fiat, Volkswagen, Opel, Dacia satış rakamları...
Giriş Tarihi: 13.07.2020 11:49 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 11:58
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