2019'da en çok satılan arabalar açıklandı! İşte adet adet en çok satılan otomobil markaları...
2019 yılının ikinci yarısında sıfır otomobil satışları patladı. Sıfır otomobillerde yarım milyona yakın satış gerçekleşirken, 2018'e göre büyük artış yaşandı. Özellikle kredi faizlerinin düşmesi sonrası patlayan satışlarda orta segment araçlara hücum edildi. Otomobil devlerinin en büyük çarpışma pazarlarından biri olan Türkiye'de stokları bol tutan firmalar rakiplerine üstünlük kurdu. Maliyeti yüksek spor otomobiller ise, Türkiye pazarında istediğini bulamadı. Otomobil devlerinden Bentley, Türkiye pazarında sadece 9 adet satış gerçekleştirerek hüsran yaşadı. Zirvede yer alan otomobil firması ise 70 binden fazla satış gerçekleştirdi. Yeni yılda sıfır otomobil alacak olanlar en az 10 bin TL fazla ödeme yapacak. Fiyatlar 1 Ocak itibarıyla zamlandı. Otomobiller yeni modelleri ile vitrinde yer alırken, satışlar yıl sonuna oranla daha durgun. Yeni bir otomobil alacak olanlar en çok satılan markaları mutlaka inceleyin. İşte adet adet en çok satılan otomobil markaları...
Giriş Tarihi: 13.01.2020 10:22Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 10:34