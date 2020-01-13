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2019'da en çok satılan arabalar açıklandı! İşte adet adet en çok satılan otomobil markaları...

2019 yılının ikinci yarısında sıfır otomobil satışları patladı. Sıfır otomobillerde yarım milyona yakın satış gerçekleşirken, 2018'e göre büyük artış yaşandı. Özellikle kredi faizlerinin düşmesi sonrası patlayan satışlarda orta segment araçlara hücum edildi. Otomobil devlerinin en büyük çarpışma pazarlarından biri olan Türkiye'de stokları bol tutan firmalar rakiplerine üstünlük kurdu. Maliyeti yüksek spor otomobiller ise, Türkiye pazarında istediğini bulamadı. Otomobil devlerinden Bentley, Türkiye pazarında sadece 9 adet satış gerçekleştirerek hüsran yaşadı. Zirvede yer alan otomobil firması ise 70 binden fazla satış gerçekleştirdi. Yeni yılda sıfır otomobil alacak olanlar en az 10 bin TL fazla ödeme yapacak. Fiyatlar 1 Ocak itibarıyla zamlandı. Otomobiller yeni modelleri ile vitrinde yer alırken, satışlar yıl sonuna oranla daha durgun. Yeni bir otomobil alacak olanlar en çok satılan markaları mutlaka inceleyin. İşte adet adet en çok satılan otomobil markaları...

Giriş Tarihi: 13.01.2020 10:22 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 10:34
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2019'da en çok satılan arabalar açıklandı! İşte adet adet en çok satılan otomobil markaları...

Ülkemiz otomobil satış pazarları içerisinde önemli bir yer tutuyor. Türkiye'de 22 milyonu aşkın araç trafikte yer alıyor. Bu araçların yarısına yakını ise Megakent İstanbul'a kayıtlı. Her yıl on binlerce sıfır araç trafiğe katılıyor. 2019 yılı otomobil satış rakamları resmen belli oldu. Türkiye'de 2019 yılında tam 479 bin 60 sıfır araç satıldı. Sıfır otomobil satışları Eylül ayından itibaren başlayan faiz indirimleri, banka anlaşmaları ve firma finansman destekleri ile şahlandı. Yılın ilk yarısında faizlerin yüksekliği vatandaşları ikinci el otomobil alım satımına itmişti. Kredi faizlerinin düşmesiyle yanan ateş yıl sonunda firmaların stoklarını eritti. Stok sayısını yüksek tutan firmalar kazandı. Stokları hazırlıksız olan ve risk almayan firmalar ise fırsat tepti. Yeni yılda şimdilik vatandaşlar vitrinleri ve fiyatları inceliyor. Fiyatlarda 10 bin TL civarı artışlar var. Bazı modellerde 20 bin TL'ye varan farklar görülüyor. Yeni bir alım yapmadan önce çok tutan araçları incelemekte fayda var. İşte adet adet en çok satılan otomobil markaları...

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2019'da en çok satılan arabalar açıklandı! İşte adet adet en çok satılan otomobil markaları...

YARIM MİLYONLUK SATIŞ

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de 479.060 otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Bu araçların büyük kısmı yılın son ayında trafiğe katıldı. Özellikle Kasım ayında büyük satış gerçekleşti. Kredi faizlerinin düşürülmesi, finansman anlaşmaları ve firmaların özel kampanyaları satışların patlamasında etkili oldu.

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2019'da en çok satılan arabalar açıklandı! İşte adet adet en çok satılan otomobil markaları...

9 ADET SATABİLDİ

Türkiye'de en büyük otomobil pazarları arasında yer alıyor. Devlerin yarıştıkları Türkiye pazarında bazı firmalar hayal kırıklığı yaşadı. En az otomobil satışı gerçekleştiren firma 9 satış ile Bentley oldu.

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2019'da en çok satılan arabalar açıklandı! İşte adet adet en çok satılan otomobil markaları...

DEVLERİN ZİRVE SAVAŞI

Otomobil satışları yılın son günlerinde büyük yarışa sahne olurken, bazı firmalar bankalarla 0,49'dan başlayan kredi faizleri konusunda anlaştı. Bazı firmalar ise finansman desteği yaratarak sıfır faiz uygulamasına gitti. Zirvedeki firma 76 bin 251 araç sattı. 70 bin bandını aşan başka firma ise olmadı.

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2019'da en çok satılan arabalar açıklandı! İşte adet adet en çok satılan otomobil markaları...

İŞTE 2019 YILINDA EN ÇOK SATILAN SIFIR OTOMOBİLLER

2019 yılında satılan otomobillerin 2020 modelleri yaklaşık 20 bin TL'ye varan artışlarla satılıyor. 2020'de otomobil alacak olanlar için 2019'da en çok satılan otomobiller ve sayıları...