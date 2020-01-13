2019'da en çok satılan arabalar açıklandı! İşte adet adet en çok satılan otomobil markaları...

Ülkemiz otomobil satış pazarları içerisinde önemli bir yer tutuyor. Türkiye'de 22 milyonu aşkın araç trafikte yer alıyor. Bu araçların yarısına yakını ise Megakent İstanbul'a kayıtlı. Her yıl on binlerce sıfır araç trafiğe katılıyor. 2019 yılı otomobil satış rakamları resmen belli oldu. Türkiye'de 2019 yılında tam 479 bin 60 sıfır araç satıldı. Sıfır otomobil satışları Eylül ayından itibaren başlayan faiz indirimleri, banka anlaşmaları ve firma finansman destekleri ile şahlandı. Yılın ilk yarısında faizlerin yüksekliği vatandaşları ikinci el otomobil alım satımına itmişti. Kredi faizlerinin düşmesiyle yanan ateş yıl sonunda firmaların stoklarını eritti. Stok sayısını yüksek tutan firmalar kazandı. Stokları hazırlıksız olan ve risk almayan firmalar ise fırsat tepti. Yeni yılda şimdilik vatandaşlar vitrinleri ve fiyatları inceliyor. Fiyatlarda 10 bin TL civarı artışlar var. Bazı modellerde 20 bin TL'ye varan farklar görülüyor. Yeni bir alım yapmadan önce çok tutan araçları incelemekte fayda var. İşte adet adet en çok satılan otomobil markaları...