18 Nisan 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 2. el otomobil alacaklara müjde! İşte 100 bin TL altındaki 2. el arabalar

2. el otomobil alacaklara müjde! İşte 100 bin TL altındaki 2. el arabalar

Yaz döneminde 2. el otomobil fiyatlarında artışların görüleceği haberleri sonrasında alıcılar araştırmalarına başladı. 2. el araba alacak olanlar bütçelerine uygun otmobillere yoğunlaşmaya başladı. Çip krizinden dolayı sıfır otomobillerin üretilememesinden dolayı 2. elde yaşanacak artış öncesi 100 bin TL altında olan araçlar listelendi. İşte 100 bin TL'den ucuz 2. el arabalar.

Giriş Tarihi: 18.04.2021 10:30
  • 1
  • 24
2. el otomobil alacaklara müjde! İşte 100 bin TL altındaki 2. el arabalar

Yaz döneminin başlamış olmasıyla birlikte kendi arabasını almak isteyen, mevcut arabasını değiştirmek isteyen vatandaşların sayısı arttı. Sektör temsilcileri de yapmış oldukları açıklamalarında son dönemlerde ikinci el araç sektöründe hareketliliğin başladığını duyurdular.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 24
2. el otomobil alacaklara müjde! İşte 100 bin TL altındaki 2. el arabalar

Ortalama fiyatlar üzerinden ahngi model aracın hangi fiyatlarla satıldığını listeledik. İşte 100.000 TL'ye kadar olan ve satış fiyatı ile dikkat çeken bazı araçlar.

  • 3
  • 24
2. el otomobil alacaklara müjde! İşte 100 bin TL altındaki 2. el arabalar

100.000 BİN TL'YE KADAR OLAN VE SATIŞ FİYATI İLE DİKKAT ÇEKEN ARAÇLAR

İnternet üzerinden çeşitli araç alım satım sitelerinde yayımlanan duyurular kapsamında, fiyatı 100 bin TL altında olan araçlara dair liste şu şekilde. Listede 10 yaşından daha küçük bazı modeller ile Türkiye'de halen kullanımı çok yaygın olan bazı üst model araçlarda bulunmakta.

  • 4
  • 24
2. el otomobil alacaklara müjde! İşte 100 bin TL altındaki 2. el arabalar

Fiat Albea 2011 – 2012 model, ortalama fiyat 50 bin ile 85 bin TL

  • 5
  • 24
2. el otomobil alacaklara müjde! İşte 100 bin TL altındaki 2. el arabalar

Hyundai Accent-Era 2011 – 2012 model, ortalama fiyat 60 bin ile 95 bin TL