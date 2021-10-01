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Haberler Galeri 1985 model Pontiac Fiero'yu hurdalıktan alıp öyle bir hale getirdiler ki! Görenler gözlerine inanamadı

1985 model Pontiac Fiero'yu hurdalıktan alıp öyle bir hale getirdiler ki! Görenler gözlerine inanamadı

Sosyal paylaşım sitesi YouTube'da yaptıkları restorasyonlarla adından söz ettiren bir grup genç öyle bir değişime imza attı ki görenler gözlerine inanamadı. Hurdalıktan aldıkları 1985 model Pontiac Fiero'nun tüm parçalarını elden geçiren gençler sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 01.10.2021 11:48 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 11:49
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1985 model Pontiac Fiero’yu hurdalıktan alıp öyle bir hale getirdiler ki! Görenler gözlerine inanamadı

YouTube'da yaptıkları restorasyon videoları çekerek büyük bir takipçi kitlesine sahip olan bir grup genç çektikleri video ile sosyal medyayı sallamayı başardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1985 model Pontiac Fiero’yu hurdalıktan alıp öyle bir hale getirdiler ki! Görenler gözlerine inanamadı

Çürümeye terk edilen 1985 model Pontiac Fiero'yu satın alan gençler arabanın bütün parçalarını elden geçirdi.

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1985 model Pontiac Fiero’yu hurdalıktan alıp öyle bir hale getirdiler ki! Görenler gözlerine inanamadı

Arabanın değişiminin her anını videoya alan gençler arabayı öyle bir hale getirdi ki görenler gözlerine inanamadı.

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1985 model Pontiac Fiero’yu hurdalıktan alıp öyle bir hale getirdiler ki! Görenler gözlerine inanamadı

Direksiyon kutusundan koltuklara, aküsünden motoruna birçok parçayı değiştiren gençlerin yeni arabasının son hali ise şaşırttı.

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1985 model Pontiac Fiero’yu hurdalıktan alıp öyle bir hale getirdiler ki! Görenler gözlerine inanamadı

84-88 YILLARI ARASI ÜRETİLDİ

Pontiac Fiero, Pontiac tarafından 1984-1988 yılları arasında üretilen bir spor otomobil modelidir.