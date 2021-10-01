1985 model Pontiac Fiero'yu hurdalıktan alıp öyle bir hale getirdiler ki! Görenler gözlerine inanamadı

Sosyal paylaşım sitesi YouTube'da yaptıkları restorasyonlarla adından söz ettiren bir grup genç öyle bir değişime imza attı ki görenler gözlerine inanamadı. Hurdalıktan aldıkları 1985 model Pontiac Fiero'nun tüm parçalarını elden geçiren gençler sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 01.10.2021 11:48 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 11:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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