1960 model Chevrolet marka otomobilini 750 bin TL'ye satmadı! Bir zamanların efsanesiydi

"LÜTFEN DOKUNMAYIN"

Kaplan, 1960 model klasik otomobillerine bir evlat sevgisiyle baktıklarını belirterek aracın üzerine 'Lütfen dokumayın' levhası koyduklarını söyledi. Kaplan, "Levhada, lütfen dokunmayın yazıyor. Çünkü hassasız bu konuda. Bir evlat sevgisi gibi bakıyoruz biz gözümüz gibi koruyor, sakınıyoruz. O yüzden kimseyi dokundurtma taraftarı değiliz. Sadece uzaktan bakmak ve fotoğraf çekmek için serbestlik veriyoruz. Bayimize gelen belli bir yaş kesimi eskiye gitmek için binip tur atmak istiyorlar. Türk sinemasında Yeşilçam da meşhur arabalar bunlar, o yüzden binip bir nostalji yaşamak istiyorlar. Bu aracın keyfini sürmek isteyen çok oluyor. Ama biz mümkün olmadığını söylüyoruz, çünkü bizde özellikle yağmurda, çamurda, karda ve kışta hiç çıkarmıyoruz. Biz bile nadiren trafiğe çıkarıyoruz. Hava şartlarının güzel olduğu zamanlarda ayda bir bilemediniz iki defa aracı kullanıyoruz. Klasikçiler grubumuz var, kendi aramızda toplanıp bir tur atıp geri geliyoruz" dedi.