02 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

1250 TL taksitle sıfır otomobil! İşte Citroen, Fiat, Renault, Ford ve diğer sıfır otomobil kampanyaları...

Sıfır otomobil satışlarında son fırsatlar! Kredi faiz oranlarında yaşanan set düşüşle birlikte konut gibi, araç satışları da patladı. Tüm otomobil firmaları yılın son kampanyaları ile araç satışlarını olabildiğince artırmanın peşinde. Firmalar birbiri ile yarışırken, kredi için de vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. Anlaşmalı bankalar aracılığı ile 0,49-0,69 gibi faiz oranları ile kredi kullandırılabiliyor. Bazı firmalar ise daha da ileri giderek kendi finansman destekleri sayesinde sıfır faiz ile kredi imkanı sunuyor. Kasım ayında araç satışları zirve noktasına ulaşırken, Aralık ayının ilk günü itibarıyla bazı firmaların otomobil fiyatlarına 7 bin ila 10 bin TL arasında zam yaptığı gelen bilgiler arasında. Ancak uzmanlar, hurda teşvikinin 31 Aralık 2020'de son bulacak olması ve kampanyaların yeni yılda devam edip etmeyeceğine dair belirsizlik nedeniyle otomobil almak için en uygun zaman olduğunu belirtiyor. Üstelik yeni yılda gelecek yeni modeller ile 2019 model sıfır araçların da fiyatlarının artması muhtemel. Sizin için yılın son otomobil kampanyalarını derledik. İşte Citroen, Fiat, Renault, Ford ve diğer sıfır otomobil kampanyaları...

Giriş Tarihi: 02.12.2019 10:43 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 10:56
  • 1
  • 52
1250 TL taksitle sıfır otomobil! İşte Citroen, Fiat, Renault, Ford ve diğer sıfır otomobil kampanyaları...

Taşıt kredisi faizlerinin düşmesi ile sıfır otomobil satışları patladı. Ticari araçlarda ekstra kampanyalara gidildi. Bu kampanyalar ile sektördeki hareketlilik iyice arttı. Birçok otomobil firması bankalarla özel anlaşmalar gerçekleştiriyor. Araç alımlarında faizler 0,49'lara kadar gerilemiş durumda. Firmalar bunun dışında kendi bütçelerinden destek sağlayarak sıfır faiz uygulamasını da hayata geçirdi. Uzmanlar sıfır araç almak için en doğru zaman olduğunu belirtiyor. Sıfır otomobil kampanyaları öyle cazip noktalara geldi ki, ikinci el otomobillerin fiyatları sıfırlarla aynı seviyeye geldi. Sıfır araçların satışı tavan rakamlara ulaşırken ikinci el araçlarda ise tam tersi durum hakim. Biz de yılın son fırsatlarını derledik. İşte en uygun faizlerle sıfır araba satışları...

  • 2
  • 52
1250 TL taksitle sıfır otomobil! İşte Citroen, Fiat, Renault, Ford ve diğer sıfır otomobil kampanyaları...

BMW SIFIR ARABA KAMPANYALARI

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW, Kasım ayına özel kampanya hazırlayan markalar arasında bulunuyor.

  • 3
  • 52
1250 TL taksitle sıfır otomobil! İşte Citroen, Fiat, Renault, Ford ve diğer sıfır otomobil kampanyaları...

Kasım ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, 3 Serisi, X1, 5 Serisi ve X2 modellerinde 5 bin TL, 1 Serisi'nde 4 bin TL, X3'te ise 20 bin TL'ye varan takas desteği sunuluyor.

  • 4
  • 52
1250 TL taksitle sıfır otomobil! İşte Citroen, Fiat, Renault, Ford ve diğer sıfır otomobil kampanyaları...

Ayrıca, 3 Serisi ve X2 modelleri 100 bin TL'ye yüzde 0.79 faiz, 5 Serisi 200 bin TL'ye yüzde 0.79 faiz, X1 120 bin TL'ye yüzde 0.49 faiz ve 4 Serisi modelleri 100 bin TL'ye yüzde 0 faiz seçeneği ile bayilerde yerini almış durumda.

  • 5
  • 52
1250 TL taksitle sıfır otomobil! İşte Citroen, Fiat, Renault, Ford ve diğer sıfır otomobil kampanyaları...

Yapılan açıklamaya göre, BMW satın alacaklar online olarak bu işlemi gerçekleştirmek istediklerinde, "BMW'ni Bul" üzerinden istedikleri modeli seçerek aracı rezerve edebiliyor.