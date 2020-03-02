100 bin TL’ye kadar alınabilecek ikinci el arabalar! 2020 Mart ayı en uygun ikinci el araba modelleri listesi…

İkinci el araba pazarında hareketlilik sürüyor. İkinci el araba fiyatları araba almak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 100 bin TL'ye kadar alınabilecek ikinci el arabalar listesinde birçok model göze çarpıyor. Söz konusu fiyat aralığındaki ikinci el araba modelleri arasında dizel ve manuel vitesli arabalar ön plana çıkıyor. 100 bin TL bandına en yakın modelin ise ortalama fiyatı 99 bin 600 TL'ye çıkan Volkswagen Polo 1.4 TDI BMT olduğu belirtiliyor. İşte, 100 bin TL'ye kadar alınabilecek ikinci el arabalar…