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100 bin TL’ye kadar alınabilecek ikinci el arabalar! 2020 Mart ayı en uygun ikinci el araba modelleri listesi…

İkinci el araba pazarında hareketlilik sürüyor. İkinci el araba fiyatları araba almak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 100 bin TL'ye kadar alınabilecek ikinci el arabalar listesinde birçok model göze çarpıyor. Söz konusu fiyat aralığındaki ikinci el araba modelleri arasında dizel ve manuel vitesli arabalar ön plana çıkıyor. 100 bin TL bandına en yakın modelin ise ortalama fiyatı 99 bin 600 TL'ye çıkan Volkswagen Polo 1.4 TDI BMT olduğu belirtiliyor. İşte, 100 bin TL'ye kadar alınabilecek ikinci el arabalar…

Giriş Tarihi: 02.03.2020 16:42 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 16:57
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100 bin TL’ye kadar alınabilecek ikinci el arabalar! 2020 Mart ayı en uygun ikinci el araba modelleri listesi…

İkinci el araba fiyatları vatandaşlar araba sahibi olmak isteyen vatandaşların merak ettiği konulardan birisi. 2020 Mart ayı en uygun iki el araba fiyatları ve modelleri araştırılıyor. Peki, 100 bin TL'ye kadar alınabilecek ikinci el arabalar nelerdir? Sıfır kilometre araçlardaki sıkıntılar sürerken ikinci el araba fiyatları da yükselişe geçti. Uzmanlar, Haziran ayından itibaren fiyatlarda düşüş bekliyor. İşte, 100 bin TL'ye kadar alınabilecek ikinci el arabalar fiyatları ve modelleri listesi!

İŞTE 100 BİN TL ALTI ARABA MODELLERİ!

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100 bin TL’ye kadar alınabilecek ikinci el arabalar! 2020 Mart ayı en uygun ikinci el araba modelleri listesi…

Hyundai Accent 1.5 CRDI Admire 2006 29.200 TL

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100 bin TL’ye kadar alınabilecek ikinci el arabalar! 2020 Mart ayı en uygun ikinci el araba modelleri listesi…

Renault Symbol 1.5 DCI Authentique 2010 39.500 TL

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100 bin TL’ye kadar alınabilecek ikinci el arabalar! 2020 Mart ayı en uygun ikinci el araba modelleri listesi…

Fiat Linea 1.3 MultiJet Active Plus 2012 44.500 TL

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100 bin TL’ye kadar alınabilecek ikinci el arabalar! 2020 Mart ayı en uygun ikinci el araba modelleri listesi…

Ford Fiesta 1.4 TDCI Trend 2012 53.600 TL