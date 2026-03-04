CANLI YAYIN
MEB 450 şube müdürü sınav sonuçları 2026: Sonuçlar nasıl sorgulanır?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatında görev yapan personelin katıldığı 450 şube müdürü kadrosu için gerçekleştirilen görevde yükselme yazılı sınavının sonuçları 4 Mart 2026'da açıklanıyor. 7 Şubat 2026'da yapılan sınava ilişkin sonuçlar bugün MEB'in resmi internet siteleri meb.gov.tr ve odsgm.meb.gov.tr üzerinden ilan edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatında görev yapan personelin merakla beklediği görevde yükselme sürecinde önemli bir aşamaya gelindi. 450 şube müdürü kadrosu için gerçekleştirilen görevde yükselme sınavının yazılı bölümüne ilişkin sonuçlar bugün ilan edilecek.

TAŞRA TEŞKİLATINDAKİ PERSONEL İÇİN GÖREVDE YÜKSELME FIRSATI

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik kapsamında yürütülen süreçte, Bakanlığın taşra teşkilatında görev yapan personel arasından 450 şube müdürü kadrosuna atama yapılacak. Atamalar görevde yükselme yöntemiyle gerçekleştirilecek.

SONUÇLAR MEB'İN RESMİ SİTELERİNDE YAYINLANACAK

7 Şubat 2026 tarihinde yapılan yazılı sınavın sonuçları 4 Mart 2026 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet siteleri üzerinden duyurulacak.

Adaylar sonuçlara odsgm.meb.gov.tr ve meb.gov.tr adreslerinden ulaşabilecek. Sınav sonuç belgeleri adaylara ayrıca gönderilmeyecek.

SINAV SÜRECİ İKİ AŞAMADAN OLUŞUYOR

Şube müdürlüğü kadroları için gerçekleştirilen görevde yükselme süreci iki aşamalı olarak uygulanıyor.

Adaylar ilk olarak yazılı sınava girerken, yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava katılma hakkı elde edecek.

Yazılı sınav, Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 7 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da gerçekleştirildi.

SINAV 30 İLDE EŞ ZAMANLI YAPILDI

Görevde yükselme yazılı sınavı Türkiye genelinde belirlenen merkezlerde aynı anda uygulandı.

Sınavın yapıldığı iller şu şekilde sıralandı:

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van.

İTİRAZLAR E-İTİRAZ MODÜLÜ ÜZERİNDEN YAPILACAK

Adaylar, sınav sorularına ve cevap anahtarlarına ilişkin itirazlarını ilgili içeriklerin yayımlanmasının ardından kılavuzda belirtilen süre içinde yapabilecek.

Sınav sonuçlarına yönelik itirazlar ise sonuçların açıklanmasının ardından belirlenen takvim doğrultusunda eitiraz.meb.gov.tr adresinde yer alan e-İtiraz Modülü üzerinden gerçekleştirilecek.

İtiraz başvurusunda bulunacak adayların başvuru öncesinde KDV dahil 50 TL itiraz ücretini yatırmaları gerekiyor. Ödeme işlemleri odeme.meb.gov.tr adresi üzerinden banka kartıyla yapılabileceği gibi Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'ın ATM, mobil bankacılık veya internet bankacılığı kanalları aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek.

SÜRE DIŞINDAKİ BAŞVURULAR DEĞERLENDİRİLMEYECEK

Belirlenen süre geçtikten sonra yapılan başvurular ile e-İtiraz modülü dışındaki kanallar üzerinden gerçekleştirilen başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Ayrıca başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan adayların itirazları da kabul edilmeyecek.

