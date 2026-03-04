MEB 450 şube müdürü sınav sonuçları 2026: Sonuçlar nasıl sorgulanır?
Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatında görev yapan personelin katıldığı 450 şube müdürü kadrosu için gerçekleştirilen görevde yükselme yazılı sınavının sonuçları 4 Mart 2026'da açıklanıyor. 7 Şubat 2026'da yapılan sınava ilişkin sonuçlar bugün MEB'in resmi internet siteleri meb.gov.tr ve odsgm.meb.gov.tr üzerinden ilan edilecek.
TAŞRA TEŞKİLATINDAKİ PERSONEL İÇİN GÖREVDE YÜKSELME FIRSATI
Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik kapsamında yürütülen süreçte, Bakanlığın taşra teşkilatında görev yapan personel arasından 450 şube müdürü kadrosuna atama yapılacak. Atamalar görevde yükselme yöntemiyle gerçekleştirilecek.
SONUÇLAR MEB'İN RESMİ SİTELERİNDE YAYINLANACAK
7 Şubat 2026 tarihinde yapılan yazılı sınavın sonuçları 4 Mart 2026 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet siteleri üzerinden duyurulacak.
Adaylar sonuçlara odsgm.meb.gov.tr ve meb.gov.tr adreslerinden ulaşabilecek. Sınav sonuç belgeleri adaylara ayrıca gönderilmeyecek.
SINAV SÜRECİ İKİ AŞAMADAN OLUŞUYOR
Şube müdürlüğü kadroları için gerçekleştirilen görevde yükselme süreci iki aşamalı olarak uygulanıyor.
Adaylar ilk olarak yazılı sınava girerken, yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava katılma hakkı elde edecek.
Yazılı sınav, Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 7 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da gerçekleştirildi.
SINAV 30 İLDE EŞ ZAMANLI YAPILDI
Görevde yükselme yazılı sınavı Türkiye genelinde belirlenen merkezlerde aynı anda uygulandı.
Sınavın yapıldığı iller şu şekilde sıralandı:
Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van.