MEB 450 şube müdürü sınav sonuçları 2026: Sonuçlar nasıl sorgulanır?

İtiraz başvurusunda bulunacak adayların başvuru öncesinde KDV dahil 50 TL itiraz ücretini yatırmaları gerekiyor. Ödeme işlemleri odeme.meb.gov.tr adresi üzerinden banka kartıyla yapılabileceği gibi Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'ın ATM, mobil bankacılık veya internet bankacılığı kanalları aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek.

Adaylar, sınav sorularına ve cevap anahtarlarına ilişkin itirazlarını ilgili içeriklerin yayımlanmasının ardından kılavuzda belirtilen süre içinde yapabilecek.

SÜRE DIŞINDAKİ BAŞVURULAR DEĞERLENDİRİLMEYECEK

Belirlenen süre geçtikten sonra yapılan başvurular ile e-İtiraz modülü dışındaki kanallar üzerinden gerçekleştirilen başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Ayrıca başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan adayların itirazları da kabul edilmeyecek.