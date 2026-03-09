Kıyı Emniyeti’nde iş imkanı: 66 işçi alımı için başvurular İŞKUR’dan yapılacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, farklı kadrolarda görevlendirilmek üzere toplam 66 daimi işçi alımı yapacak. İkinci kaptan, ikinci mühendis, mühendis, büro personeli, tekniker, gemici ve yağcı kadrolarını kapsayan alım için başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek.

FARKLI KADROLARDA PERSONEL ALINACAK Yayımlanan ilana göre kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere çeşitli meslek gruplarında personel istihdam edilecek. Buna göre 3 ikinci kaptan, 3 ikinci mühendis, 8 mühendis, 11 büro personeli, 1 tekniker, 25 gemici ve 15 yağcı kadrosu için alım yapılacak. Söz konusu personeller, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesinde daimi işçi statüsünde görev yapacak.

BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN YAPILACAK Adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvurular, İŞKUR'un resmi internet adresi olan esube.iskur.gov.tr üzerinden online olarak yapılabileceği gibi, isteyen adaylar İŞKUR hizmet merkezlerine şahsen giderek de başvuruda bulunabilecek.

SINAV VE MÜLAKAT SÜRECİ SONRADAN DUYURULACAK Başvuru sürecinin ardından Türkiye İş Kurumu tarafından oluşturulacak nihai aday listelerinin kuruma iletilmesiyle birlikte sözlü sınav veya mülakatın yeri, tarihi ve saati ayrıca duyurulacak.