20 Nisan 2023, Perşembe
Zirvenin tek sahibi Kuruluş Osman
Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 122. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. 'Kuruluş Osman' 122. Bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %6,42 reyting, %17,63 izlenme payı, AB kategorisinde %5,12 reyting, %16,11 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde %5,55 reyting, %15,22 izlenme payı elde ederek, Çarşamba'nın en çok izlenen yapımı olurken, #KuruluşOsman etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.
Giriş Tarihi: 20.04.2023 12:16 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 12:17
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