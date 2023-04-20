Zirvenin tek sahibi Kuruluş Osman

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 122. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. 'Kuruluş Osman' 122. Bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %6,42 reyting, %17,63 izlenme payı, AB kategorisinde %5,12 reyting, %16,11 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde %5,55 reyting, %15,22 izlenme payı elde ederek, Çarşamba'nın en çok izlenen yapımı olurken, #KuruluşOsman etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.