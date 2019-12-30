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Zeynep Korel’den annesi Hülya Darcan hakkında şok sözler!
Zeynep Korel, "Amerika'da temizlikçilik yaparak geçimini sağlıyor" haberleri ile gündem olmasının ardından kardeşi Bergüzar Korel ve annesi Hülya Darcan hakkında yaptığı açıklamalarla çok konuşulmuştu. Zeynep Korel, son olarak katıldığı magazin programında yaptığı açıklamalarla yeniden gündem oldu. Hülya Darcan hakkında şok ifadeler kullanan Korel, ailesine miras davası açmaya hazırlandığını söyledi.
Giriş Tarihi: 30.12.2019 10:18 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 10:21
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