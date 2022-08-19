19 Ağustos 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Zeynep Bastık ve Tolga Akış tek celsede boşanmıştı! Akış’ın adı Çağla Şıkel’le aşk iddialarına karıştı! Çağla’dan çok konuşulacak Tolga cevabı…

Zeynep Bastık ve Tolga Akış tek celsede boşanmıştı! Akış’ın adı Çağla Şıkel’le aşk iddialarına karıştı! Çağla’dan çok konuşulacak Tolga cevabı…

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel'in gönlünü Zeynep Bastık'ın eski kocası menajer Tolga Akış'a kaptırdığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Coverlarıyla adından sık sık söz ettiren şarkıcı Zeynep Bastık ve Tolga Akış cephesinden kısa süre önce hayranlarını üzen haber gelmişti. Zeynep Bastık ve Tolga Akış boşanmaya karar verdiklerini belirtmiş ve geçen günlerde tek celsede evliliklerini noktalamıştı. Tolga Akış'ın, 2 çocuk annesi ünlü model Çağla Şıkel ile aşk yaşadığı öne sürülmüş; fakat Akış bu iddiaları yalanlamıştı. Geçen gün Kuruçeşme'de objektiflere yakalanan Şıkel de, Tolga Akış'la alakalı sorulara verdiği cevapla kafaları karıştırdı. İşte Çağla Şıkel ve Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış'ın aşk yaşadığı haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 19.08.2022 12:09
  • 1
  • 155
Zeynep Bastık ve Tolga Akış tek celsede boşanmıştı! Akış’ın adı Çağla Şıkel’le aşk iddialarına karıştı! Çağla’dan çok konuşulacak Tolga cevabı…

Son zamanların coverlarıyla popülerlik kazanan şarkıcılarından Zeynep Bastık ile geçen sene nikah masasına oturan ve geçen haftalarda tek celsede boşanan Tolga Akış'ın, ünlü model Çağla Şıkel ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü. Fakat Akış bu iddiaları yalanlamıştı. Geçen gün Kuruçeşme'de görüntülenen Şıkel ise, Tolga Akış'la ilgili sorulara verdiği cevapla dikkat çekti. İşte ayrıntılar…

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 155
Zeynep Bastık ve Tolga Akış tek celsede boşanmıştı! Akış’ın adı Çağla Şıkel’le aşk iddialarına karıştı! Çağla’dan çok konuşulacak Tolga cevabı…

KAFA KARIŞTIRAN HAREKET

Önceki gün Kuruçeşme'de objektiflere yansıyan Çağla Şıkel, aşk yaşadıkları ileri sürülen Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış ile alakalı soruları yanıtsız bıraktı. Şıkel, muhabirlere, "Daha sonra konuşuruz." diyerek, gülümsedi.

  • 3
  • 155
Zeynep Bastık ve Tolga Akış tek celsede boşanmıştı! Akış’ın adı Çağla Şıkel’le aşk iddialarına karıştı! Çağla’dan çok konuşulacak Tolga cevabı…

Çağla Şıkel, önceki akşam Kuruçeşme'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Hızlıca aracına binen Şıkel, Çeşme tatilinin çok iyi geçtiğini söyledi.

  • 4
  • 155
Zeynep Bastık ve Tolga Akış tek celsede boşanmıştı! Akış’ın adı Çağla Şıkel’le aşk iddialarına karıştı! Çağla’dan çok konuşulacak Tolga cevabı…

"DAHA SONRA KONUŞURUZ"

Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde Çeşme'de yakınlaştığı ileri sürülen ve adının aşk dedikodularına karıştığı Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış hakkındaki sorulara, "Daha sonra konuşuruz." yanıtını vermekle yetindi.

  • 5
  • 155
Zeynep Bastık ve Tolga Akış tek celsede boşanmıştı! Akış’ın adı Çağla Şıkel’le aşk iddialarına karıştı! Çağla’dan çok konuşulacak Tolga cevabı…

Muhabirlerin sorusuna gülümseyen Şıkel, ardından hızla oradan ayrıldı.