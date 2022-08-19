Zeynep Bastık ve Tolga Akış tek celsede boşanmıştı! Akış’ın adı Çağla Şıkel’le aşk iddialarına karıştı! Çağla’dan çok konuşulacak Tolga cevabı…

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel'in gönlünü Zeynep Bastık'ın eski kocası menajer Tolga Akış'a kaptırdığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Coverlarıyla adından sık sık söz ettiren şarkıcı Zeynep Bastık ve Tolga Akış cephesinden kısa süre önce hayranlarını üzen haber gelmişti. Zeynep Bastık ve Tolga Akış boşanmaya karar verdiklerini belirtmiş ve geçen günlerde tek celsede evliliklerini noktalamıştı. Tolga Akış'ın, 2 çocuk annesi ünlü model Çağla Şıkel ile aşk yaşadığı öne sürülmüş; fakat Akış bu iddiaları yalanlamıştı. Geçen gün Kuruçeşme'de objektiflere yakalanan Şıkel de, Tolga Akış'la alakalı sorulara verdiği cevapla kafaları karıştırdı. İşte Çağla Şıkel ve Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış'ın aşk yaşadığı haberinin detayları…