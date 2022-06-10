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Haberler Galeri Zeynep Bastık ve Tolga Akış boşanıyor! Boşanma sebebi ortaya çıktı | 07/07 🤍💍 notuyla paylaşmıştı

Zeynep Bastık ve Tolga Akış boşanıyor! Boşanma sebebi ortaya çıktı | 07/07 🤍💍 notuyla paylaşmıştı

7 Temmuz 2021'de Çeşme'de menajer sevgilisi Tolga Akış ile evlenen pop müziğinin yükselen yıldızları arasında yer alan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık boşanıyor haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Şoke eden ayrılığın perde arkası ise ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 10.06.2022 11:38 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022 11:45
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Zeynep Bastık ve Tolga Akış boşanıyor! Boşanma sebebi ortaya çıktı | 07/07 🤍💍 notuyla paylaşmıştı

Yaptığı cover'lar ile adından sıklıkla bahsettiren şarkıcı Zeynep Bastık 2 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla gündeme geliyor. Bastık, sevgilisi Tolga Akış ile geçtiğimiz Temmuz ayında hayatını birleştirmişti. Ancak evlenmelerinin üzerinden daha 1 yıl geçmeden ünlü çift boşanma kararı aldı.

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Zeynep Bastık ve Tolga Akış boşanıyor! Boşanma sebebi ortaya çıktı | 07/07 🤍💍 notuyla paylaşmıştı

Pop müziğin son dönemde yıldızı parlayan ismi Zeynep Bastık, menajerliğini de yapan reklamcı Tolga Akış'la 3 yıllık beraberliğin ardından 7 Temmuz 2021'de Çeşme'de evlenmişti.

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Zeynep Bastık ve Tolga Akış boşanıyor! Boşanma sebebi ortaya çıktı | 07/07 🤍💍 notuyla paylaşmıştı

Ünlü çiftin cephesinden şaşırtan bir haber geldi. Hürriyet'te yer alan habere göre Tolga Akış ve Zeynep Bastık boşanma kararı aldı.

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Zeynep Bastık ve Tolga Akış boşanıyor! Boşanma sebebi ortaya çıktı | 07/07 🤍💍 notuyla paylaşmıştı

Güzel şarkıcı Zeynep Bastık, evliliği bitirmek konusunda eşiyle anlaşmaya vardı. Basrık ardından birlikte yaşadıkları Levent'teki evden ayrıldı ve kendine Ulus'ta bir daire kiraladı.

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Zeynep Bastık ve Tolga Akış boşanıyor! Boşanma sebebi ortaya çıktı | 07/07 🤍💍 notuyla paylaşmıştı

Geçtiğİmiz yıl Temmuz ayında evlenen çift, evliliklerinde 1 yılı doldurmadıkları için kanunen anlaşmalı boşanma davası açamıyor.