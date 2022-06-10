Zeynep Bastık ve Tolga Akış boşanıyor! Boşanma sebebi ortaya çıktı | 07/07 🤍💍 notuyla paylaşmıştı

Yaptığı cover'lar ile adından sıklıkla bahsettiren şarkıcı Zeynep Bastık 2 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla gündeme geliyor. Bastık, sevgilisi Tolga Akış ile geçtiğimiz Temmuz ayında hayatını birleştirmişti. Ancak evlenmelerinin üzerinden daha 1 yıl geçmeden ünlü çift boşanma kararı aldı.