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Zeynep Bastık ve Tolga Akış boşanıyor! Boşanma sebebi ortaya çıktı | 07/07 🤍💍 notuyla paylaşmıştı
7 Temmuz 2021'de Çeşme'de menajer sevgilisi Tolga Akış ile evlenen pop müziğinin yükselen yıldızları arasında yer alan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık boşanıyor haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Şoke eden ayrılığın perde arkası ise ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 10.06.2022 11:38Güncelleme Tarihi: 10.06.2022 11:45