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Haberler Galeri Zeynep Bastık 2022 FIFA Dünya Kupası için Katar’da konser verdi! Kazanacağı para dudak uçuklattı

Zeynep Bastık 2022 FIFA Dünya Kupası için Katar’da konser verdi! Kazanacağı para dudak uçuklattı

Cover şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Zeynep Bastık, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'da sahne aldı. Konseri seyreden Türk vatandaşları da Türk bayraklarıyla ve şarkılara eşlik ederek Zeynep Bastık'a destek verdi. Zeynep Bastık'ın Dünya Kupası'ndaki konseri için 250 bin dolar kazanacağı iddia edilmişti.

Giriş Tarihi: 25.11.2022 08:54 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 09:19
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Zeynep Bastık 2022 FIFA Dünya Kupası için Katar’da konser verdi! Kazanacağı para dudak uçuklattı

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, başkent Doha'da taraftarlar için kurulan festival alanında düzenlenen konserde şarkılarını seslendirdi.

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Zeynep Bastık 2022 FIFA Dünya Kupası için Katar’da konser verdi! Kazanacağı para dudak uçuklattı

45 DAKİKA SAHNE ALDI

Portekiz-Gana maçının ardından başlayan ve büyük ilgi gösterilen konserde Zeynep Bastık, yaklaşık 45 dakika sahnede kaldı.

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Zeynep Bastık 2022 FIFA Dünya Kupası için Katar’da konser verdi! Kazanacağı para dudak uçuklattı

BÜYÜK COŞKU YAŞANDI

Türk sanatçının şarkılarını beğeniyle dinleyen birçok ülkeden taraftarlar, büyük coşku yaşadı.

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Zeynep Bastık 2022 FIFA Dünya Kupası için Katar’da konser verdi! Kazanacağı para dudak uçuklattı

TÜRK BAYRAKLARIYLA TAM DESTEK

Festival alanında bulunan Türk vatandaşları da Türk bayraklarıyla Bastık'a destek verdi.

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Zeynep Bastık 2022 FIFA Dünya Kupası için Katar’da konser verdi! Kazanacağı para dudak uçuklattı

ZEYNEP BASTIK NE KADAR KAZANACAK?

Bastık iddialara göre Dünya Kupası'ndaki sahnesi için 250 bin dolar alacak.