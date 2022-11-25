Zeynep Bastık 2022 FIFA Dünya Kupası için Katar’da konser verdi! Kazanacağı para dudak uçuklattı

Cover şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Zeynep Bastık, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'da sahne aldı. Konseri seyreden Türk vatandaşları da Türk bayraklarıyla ve şarkılara eşlik ederek Zeynep Bastık'a destek verdi. Zeynep Bastık'ın Dünya Kupası'ndaki konseri için 250 bin dolar kazanacağı iddia edilmişti.