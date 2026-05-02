Zerrin Özer ablası Tülay Özer’in cenazesinde fenalaştı: Arabadan inemedi

"İkimiz Bir Fidanız" şarkısıyla efsaneleşen Tülay Özer, 79 yaşında böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Ablasının vefatıyla sarsılan Zerrin Özer, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki cenaze töreninde gözyaşlarına boğularak fenalık geçirdi; usta sanatçıya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından araç içerisinde yapıldı.

70'li yıllara damga vuran, Türk müziğinin unutulmaz seslerinden Tülay Özer, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. "İkimiz Bir Fidanız" ve "Büklüm Büklüm" gibi kült eserlerle hafızalara kazınan usta sanatçı, İstanbul'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

UZUN SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU Bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi gören Özer, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları sebebiyle vefat etti. 2. Sayfa'nın haberine göre; sanatçının oğlu Hakan Rizeli, annesinin son dönemini şu sözlerle anlattı: "Annem Marmaris'te yaşıyordu ancak pandemiden sonra İstanbul'a yanıma geldi. Diyaliz hastasıydı. Yaş ve sağlık bir noktadan sonra kaçınılmaz oluyor. Mekanı cennet olsun."

ZERRİN ÖZER CENAZEDE FENALIK GEÇİRDİ Ablasının vefat haberiyle sarsılan ünlü sanatçı Zerrin Özer, cenaze töreninde büyük üzüntü yaşadı. Acısı yüzünden araçtan inmekte güçlük çeken ve gözyaşlarına boğulan sanatçıya, tören sonrasında sağlık ekipleri müdahale etti.

SANAT DÜNYASI YALNIZ BIRAKMADI Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilen usta sanatçıyı, dostları ve sevenleri yalnız bırakmadı.