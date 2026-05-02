Zerrin Özer ablası Tülay Özer’in cenazesinde fenalaştı: Arabadan inemedi

"İkimiz Bir Fidanız" şarkısıyla efsaneleşen Tülay Özer, 79 yaşında böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Ablasının vefatıyla sarsılan Zerrin Özer, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki cenaze töreninde gözyaşlarına boğularak fenalık geçirdi; usta sanatçıya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından araç içerisinde yapıldı.

70'li yıllara damga vuran, Türk müziğinin unutulmaz seslerinden Tülay Özer, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. "İkimiz Bir Fidanız" ve "Büklüm Büklüm" gibi kült eserlerle hafızalara kazınan usta sanatçı, İstanbul'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

UZUN SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi gören Özer, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları sebebiyle vefat etti. 2. Sayfa'nın haberine göre; sanatçının oğlu Hakan Rizeli, annesinin son dönemini şu sözlerle anlattı:

"Annem Marmaris'te yaşıyordu ancak pandemiden sonra İstanbul'a yanıma geldi. Diyaliz hastasıydı. Yaş ve sağlık bir noktadan sonra kaçınılmaz oluyor. Mekanı cennet olsun."

ZERRİN ÖZER CENAZEDE FENALIK GEÇİRDİ

Ablasının vefat haberiyle sarsılan ünlü sanatçı Zerrin Özer, cenaze töreninde büyük üzüntü yaşadı. Acısı yüzünden araçtan inmekte güçlük çeken ve gözyaşlarına boğulan sanatçıya, tören sonrasında sağlık ekipleri müdahale etti.

SANAT DÜNYASI YALNIZ BIRAKMADI

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilen usta sanatçıyı, dostları ve sevenleri yalnız bırakmadı.

"ÇOK İYİ KALPLİ BİR İNSANDI"

Şahin, Özer için "Çok iyi kalpli, güzel bir insandı. Ama gitti mi gidiyor. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun" sözleriyle başsağlığı diledi. Usta sanatçının vefatı, müzik dünyasında büyük bir boşluk yarattı.

Törene sanat ve cemiyet hayatından önemli isimler katıldı:

- Selami Şahin

- Atilla Atasoy

- Zeliha Sunal

- Zeynep Mansur

- Ender Saraç

- Zeynep Eronat

BİR DEVRİN SESİ: TÜLAY ÖZER KİMDİR?

Özellikle 1970'li yıllarda altın çağını yaşayan Tülay Özer; arabesk, pop ve Türk halk müziği senteziyle kendine özgü bir ekol yaratmıştı. Sanatçı, müzik kariyerinde yakaladığı büyük başarının karşılığını 1975'te takdim edilen Altın Plak Ödülü ile aldı.

EN ÇOK SEVİLEN ESERLERİ

- İkimiz Bir Fidanız

- Büklüm Büklüm

- Kalbimi Sana Vermiştim

- Niye Çattın Kaşlarını

Türk müziğine bıraktığı derin izlerle hatırlanacak olan Tülay Özer, ardında onlarca unutulmaz plak ve gönüllere dokunan bir ses bıraktı.

