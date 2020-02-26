Zemheri'nin Firuze'si Ayça Ayşin ve Ayaz'ı Alperen Duymaz arasındaki gerçek! Zemheri'nin yıldızları Firuze ve Ayaz...

Zemheri dizisinin Firuze'si Ayça Ayşin ile Ayaz karakterine hayat veren Alperen Duymaz sosyal medyayı salladı. Magazin basınının peşinden koştuğu Zemheri oyuncuları Ayça Ayşin ve Alperen Duymaz, oynadıkları rollerle dikkat çekti. Zemheri dizisinde başlarına gelen olaylar sevenlerini korkutan Ayça Ayşin ve Alperen Duymaz, magazinsel olarak da ilgi gördü. İzleyicinin Firuze ve Ayaz olarak sevdiği genç oyuncular, mercek altına alındı. Başarılı oyuncuların hayranları, boy farklarını merak etti.