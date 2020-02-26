26 Şubat 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Zemheri'nin Firuze'si Ayça Ayşin ve Ayaz'ı Alperen Duymaz arasındaki gerçek! Zemheri'nin yıldızları Firuze ve Ayaz...

Zemheri dizisinin Firuze'si Ayça Ayşin ile Ayaz karakterine hayat veren Alperen Duymaz sosyal medyayı salladı. Magazin basınının peşinden koştuğu Zemheri oyuncuları Ayça Ayşin ve Alperen Duymaz, oynadıkları rollerle dikkat çekti. Zemheri dizisinde başlarına gelen olaylar sevenlerini korkutan Ayça Ayşin ve Alperen Duymaz, magazinsel olarak da ilgi gördü. İzleyicinin Firuze ve Ayaz olarak sevdiği genç oyuncular, mercek altına alındı. Başarılı oyuncuların hayranları, boy farklarını merak etti.

Giriş Tarihi: 26.02.2020 19:24 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020 19:29
  • 1
  • 48
Zemheri'nin Firuze'si Ayça Ayşin ve Ayaz'ı Alperen Duymaz arasındaki gerçek! Zemheri'nin yıldızları Firuze ve Ayaz...

Ayça Ayşin ve Alperen Duymaz, Zemheri dizisi ile yeniden gündeme geldi. Genç oyuncuların hayranları, Zemheri dizisindeki Firuze ve Ayaz karakterlerini beğendi. Zemheri'nin Firuze'si ve Ayaz'ı aralarındaki gerçekle dikkat çekti. İzleyicinin Alperen Duymaz ve Ayça Ayşin'in özel hayatını mercek altına almasıyla ortaya çıkan gerçekler şaşkına çevirdi.

  • 2
  • 48
Zemheri'nin Firuze'si Ayça Ayşin ve Ayaz'ı Alperen Duymaz arasındaki gerçek! Zemheri'nin yıldızları Firuze ve Ayaz...

Firuze ve Ayaz olarak sevdiği genç oyuncular, mercek altına alındı. Başarılı oyuncuların hayranları, boy farklarını merak etti. İşte Ayça Ayşin ve Alperen Duymaz dahil birçok ünlünün boyları...

  • 3
  • 48
Zemheri'nin Firuze'si Ayça Ayşin ve Ayaz'ı Alperen Duymaz arasındaki gerçek! Zemheri'nin yıldızları Firuze ve Ayaz...

EBRU ŞAHİN - 170 CM

  • 4
  • 48
Zemheri'nin Firuze'si Ayça Ayşin ve Ayaz'ı Alperen Duymaz arasındaki gerçek! Zemheri'nin yıldızları Firuze ve Ayaz...

NESLİHAN ATAGÜL - 168 CM

  • 5
  • 48
Zemheri'nin Firuze'si Ayça Ayşin ve Ayaz'ı Alperen Duymaz arasındaki gerçek! Zemheri'nin yıldızları Firuze ve Ayaz...

MİNE TUGAY - 170 CM