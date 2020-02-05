Zemheri’nin Firuze’si Ayça Ayşin Turan’ın eski sevgilisi rol arkadaşı çıktı!

Zemheri dizisi konusuyla izleyicinin ilgisini çekerken, dizinin oyuncuları da sosyal medyada gündem oldu. Ayça Ayşin Turan ise en çok konuşulan isim oldu. Zemheri dizisinde canlandırdığı Firuze karakteriyle yeniden televizyon ekranlarına dönen Ayça Ayşin Turan'ın özel hayatı merak konusu oldu. Turan'ın özel hayatı hakkında araştırma yapan sevenleri eski sevgilisini görünce şaşırdı. Bir dönem rol arkadaşı olan bir oyuncuyla aşk yaşayan Ayça Ayşin Turan ilişkisini sessiz sedasız sonlandırmıştı. İşte Ayça Ayşin Turan'ın eski sevgilisi...