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Zemheri’nin Firuze’si Ayça Ayşin Turan’ın eski sevgilisi rol arkadaşı çıktı!

Zemheri dizisi konusuyla izleyicinin ilgisini çekerken, dizinin oyuncuları da sosyal medyada gündem oldu. Ayça Ayşin Turan ise en çok konuşulan isim oldu. Zemheri dizisinde canlandırdığı Firuze karakteriyle yeniden televizyon ekranlarına dönen Ayça Ayşin Turan'ın özel hayatı merak konusu oldu. Turan'ın özel hayatı hakkında araştırma yapan sevenleri eski sevgilisini görünce şaşırdı. Bir dönem rol arkadaşı olan bir oyuncuyla aşk yaşayan Ayça Ayşin Turan ilişkisini sessiz sedasız sonlandırmıştı. İşte Ayça Ayşin Turan'ın eski sevgilisi...

Giriş Tarihi: 05.02.2020 16:39 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 17:37
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Zemheri’nin Firuze’si Ayça Ayşin Turan’ın eski sevgilisi rol arkadaşı çıktı!

Zemheri dizisinde canlandırdığı Firuze karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ayça Ayşin Turan eski sevgilisiyle şaşırttı. Bir dönem aynı dizide rol aldığı oyuncuyla aşk yaşan Turan ilişkisini sessiz sedasız sonlandırmıştı. İşte Ayça Ayşin Turan'ın eski sevgilisi…

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Zemheri’nin Firuze’si Ayça Ayşin Turan’ın eski sevgilisi rol arkadaşı çıktı!

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

NEBAHAT ÇEHRE-YILMAZ GÜNEY

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Zemheri’nin Firuze’si Ayça Ayşin Turan’ın eski sevgilisi rol arkadaşı çıktı!

YILMAZ GRUDA-AYŞEN GRUDA

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Zemheri’nin Firuze’si Ayça Ayşin Turan’ın eski sevgilisi rol arkadaşı çıktı!

MELEK BAYKAL-ZAFER ERGİN

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Zemheri’nin Firuze’si Ayça Ayşin Turan’ın eski sevgilisi rol arkadaşı çıktı!

ÖZGE BORAK-ATA DEMİRER