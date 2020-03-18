18 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA

Zemheri’nin Firuze’si Ayça Ayşin Turan ortaya çıkan fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Zemheri dizisinde Firuze karakterine hayat veren Ayça Ayşin Turan sosyal medyanın gündemine oturdu. 2011 yılında yayınlanan Dinle Sevgili dizisiyle adını duyuran Ayça Ayşin Turan başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle tanınırlığını arttırdı. Özel hayatıyla merak konusu olan Turan'ın makyajsız hali olay oldu. İşte Ayça Ayşin Turan'ın makyajsız hali...

Giriş Tarihi: 18.03.2020 17:58 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 18:09
  • 1
  • 72
Zemheri’nin Firuze’si Ayça Ayşin Turan ortaya çıkan fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Zemheri dizisinde canlandırdığı Firuze karakteriyle adından söz ettiren Ayça Ayşin Turan makyajsız haliyle olay oldu. İşte Ayça Ayşin Turan ve birçok ünlü ismin makyajsız hali…

  • 2
  • 72
Zemheri’nin Firuze’si Ayça Ayşin Turan ortaya çıkan fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Deniz Seki

  • 3
  • 72
Zemheri’nin Firuze’si Ayça Ayşin Turan ortaya çıkan fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Deniz Seki

  • 4
  • 72
Zemheri’nin Firuze’si Ayça Ayşin Turan ortaya çıkan fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Deniz Seki

  • 5
  • 72
Zemheri’nin Firuze’si Ayça Ayşin Turan ortaya çıkan fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Neslihan Atagül