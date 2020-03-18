Zemheri’nin Firuze’si Ayça Ayşin Turan ortaya çıkan fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Zemheri dizisinde Firuze karakterine hayat veren Ayça Ayşin Turan sosyal medyanın gündemine oturdu. 2011 yılında yayınlanan Dinle Sevgili dizisiyle adını duyuran Ayça Ayşin Turan başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle tanınırlığını arttırdı. Özel hayatıyla merak konusu olan Turan'ın makyajsız hali olay oldu. İşte Ayça Ayşin Turan'ın makyajsız hali...