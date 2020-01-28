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Zemheri’nin Berrak’ı Hazal Filiz Küçükköse’nin ikizi görenleri hayrete düşürdü
Zemheri dizisinde canlandırdığı Berrak karakteriyle ekranlara dönen Hazal Filiz Küçükköse sosyal medyanın gündemine oturdu. Ekrana verdiği uzun aranın ardından Zemheri dizisindeki karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Hazal Filiz Küçükköse'nin özel hayatı mercek altına alındı. Hazal Filiz Küçükköse hakkında araştırma yapan sevenleri ikizini görünce inanamadı. İşte Hazal Filiz Küçükköse'nin ikizi...
Giriş Tarihi: 28.01.2020 17:56 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 17:58
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