Zemheri’nin Ayaz’ı Alperen Duymaz’ın sevgilisi bakın kimmiş!

Zemheri dizisinin Ayaz'ı Alperen Duymaz, başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Acı Aşk ve Bodrum Masalı dizilerinden hatırlanan, son olarak Zemheri dizisinde başrol oynayan yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz'ın özel hayatı mercek altına alan sevenleri kısa bir süre önce evlendiğini öğrendi. Yaşanan gelişme sonrası Alperen Duymaz'ın eşi merak konusu oldu. İşte Alperen Duymaz'ın eşi...