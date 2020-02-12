12 Şubat 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Zemheri’nin Ayaz’ı Alperen Duymaz’ın sevgilisi bakın kimmiş!

Zemheri dizisinin Ayaz'ı Alperen Duymaz, başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Acı Aşk ve Bodrum Masalı dizilerinden hatırlanan, son olarak Zemheri dizisinde başrol oynayan yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz'ın özel hayatı mercek altına alan sevenleri kısa bir süre önce evlendiğini öğrendi. Yaşanan gelişme sonrası Alperen Duymaz'ın eşi merak konusu oldu. İşte Alperen Duymaz'ın eşi...

Giriş Tarihi: 12.02.2020 14:07 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 14:15
  • 1
  • 132
Zemheri’nin Ayaz’ı Alperen Duymaz’ın sevgilisi bakın kimmiş!

Zemheri dizisinde canlandırdığı Ayaz karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Alperen Duymaz'ın bir süre önce sevgilisi Kübra Kelkit ile gizlice evlendiği ortaya çıkmıştı. Başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığıyla sosyal medyanın gündemine oturan Alperen Duymaz'ın eşi merak konusu oldu. İşte Alperen Duymaz'ın eşi Kübra Kelkit…

  • 2
  • 132
Zemheri’nin Ayaz’ı Alperen Duymaz’ın sevgilisi bakın kimmiş!

EMİR BENDERLİOĞLU

  • 3
  • 132
Zemheri’nin Ayaz’ı Alperen Duymaz’ın sevgilisi bakın kimmiş!

EMİR BENDERLİOĞLU EŞİ CEREN ŞEKERCİ

  • 4
  • 132
Zemheri’nin Ayaz’ı Alperen Duymaz’ın sevgilisi bakın kimmiş!

EGE KÖKENLİ

  • 5
  • 132
Zemheri’nin Ayaz’ı Alperen Duymaz’ın sevgilisi bakın kimmiş!

EGE KÖKENLİ VE SEVGİLİSİ LİOR AHİTUV