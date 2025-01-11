11 Ocak 2025, Cumartesi
Zembilli'nin Adem'i meğer o dizide de rol almış! Burak Özçivit'in rol arkadaşıydı
atv'nin yeni dizisi Zembilli, konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyicilerden tam not aldı. Anadolu kasabasında yaşanan aşkları, dostluğu ve hüznü konu alan dizide 'Adem Kozlu' karakterini canlandıran Emre Dinler'in başka hangi dizilerde rol aldığı da merak edilen konular arasında girdi. Dinler, meğerse Burak Özçivit ile aynı dizide rol almış!
Giriş Tarihi: 11.01.2025 16:21 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 16:26