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Zembilli'nin Adem'i meğer o dizide de rol almış! Burak Özçivit'in rol arkadaşıydı

atv'nin yeni dizisi Zembilli, konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyicilerden tam not aldı. Anadolu kasabasında yaşanan aşkları, dostluğu ve hüznü konu alan dizide 'Adem Kozlu' karakterini canlandıran Emre Dinler'in başka hangi dizilerde rol aldığı da merak edilen konular arasında girdi. Dinler, meğerse Burak Özçivit ile aynı dizide rol almış!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.01.2025 16:21 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 16:26
Zembilli’nin Adem’i meğer o dizide de rol almış! Burak Özçivit’in rol arkadaşıydı

Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanmaya başlayan yeni dizi "Zembilli", izleyicileri Anadolu'nun derinliklerine, Toros Dağları'nın eteklerinde yer alan bir Yörük kasabasına götürüyor. Dizi, kasaba halkının acı, tatlı ve sürükleyici hikayelerini anlatırken, geleneksel yaşamla modern dünyanın çatışmasını gözler önüne seriyor.

Zembilli’nin Adem’i meğer o dizide de rol almış! Burak Özçivit’in rol arkadaşıydı

Aşk, dostluk, aile bağları ve hayallerin peşinden koşmanın önemi, dizinin ana temaları arasında yer alıyor. Zembilli'nin oyuncu kadrosunda Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu, Özgür Cem Tuğluk, Melisa Bostancıoğlu, Dilaray Yeşilyaprak, Aykut Yılmaz, Murat Akkoyunlu, Ruhi Sarı, Murat Kılıç, Kadim Yaşar, Hilmi Özçelik, Elif Çakman, Şebnem Doğruer, Ayşen Sezerel, Elif İnci, Handan Yıldırım, Mehmet Ali Aslan, Burak Can Doğan ve Melis Özçimen gibi genç yetenekler ve deneyimli oyuncular yer alıyor.

Zembilli’nin Adem’i meğer o dizide de rol almış! Burak Özçivit’in rol arkadaşıydı

Dizinin başrol oyuncularından "Adem Kozlu" karakterine hayat veren Emre Dinler ise güçlü performansı ile dikkatleri üzerine çekti. Yakışıklı oyuncunun Zembilli'den önce hangi dizilerde rol aldığı da oldukça merak edildi.

Zembilli’nin Adem’i meğer o dizide de rol almış! Burak Özçivit’in rol arkadaşıydı

Dinler'in, ünlü oyuncu Burak Özçivit ile aynı projede yer aldığı ortaya çıktı!

Zembilli’nin Adem’i meğer o dizide de rol almış! Burak Özçivit’in rol arkadaşıydı

Emre Dinler, meğerse bir süre önce atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da "Emre Bey" rolüne hayat vermiş...

Zembilli’nin Adem’i meğer o dizide de rol almış! Burak Özçivit’in rol arkadaşıydı

EMRE DİNLER KİMDİR?

Dizi oyuncusu. 1995, Hatay Kırıkhan doğumlu. 1.90 m boyunda. 2013 yılında katıldığı Miss & Mr Model of Turkey yarışmasında 3.cü oldu. Model olarak çalışmalarını sürdürmüş ardından 2018 yılında oyunculuk kariyerine adım attı.

Zembilli’nin Adem’i meğer o dizide de rol almış! Burak Özçivit’in rol arkadaşıydı

İşte Emre Dinler'in yer aldığı bazı önemli dizi projeleri...

-Zembilli

-Kuruluş Osman

-Al Sancak

-Yasak Elma

-Sol Yanım

-Gülperi

Zembilli’nin Adem’i meğer o dizide de rol almış! Burak Özçivit’in rol arkadaşıydı