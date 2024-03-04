04 Mart 2024, Pazartesi
Zeka küpü Nisan Aktaş'ın bir de son halini görün! 'Çocuktan Al Haberi'nde 3 yaşındaydı! "Çakıl bebek kocaman olmuş"
2016 yılında Show TV'de yayınlanmaya başlayan ve büyük ilgi gören "Çocuktan Al Haberi" programı, sunuculuğunu Evrim Akın'ın üstlendiği eğlenceli bir çocuk programıydı. Programın içeriğinde yer alan çocuk yıldızlar, sevimlilikleri ve doğal tavırlarıyla izleyicilerin ilgisini çekiyordu. Özellikle zekice cevaplarıyla dikkat çeken Nisan Aktaş, o dönemde "Çakıl Bebek Nisan" olarak tanınıyordu. Ancak şimdilerde Nisan, büyüdü ve değişti. İşte Çakıl Bebek Nisan'ın son hali...
Giriş Tarihi: 04.03.2024 08:50 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 08:50
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