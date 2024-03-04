Zeka küpü Nisan Aktaş'ın bir de son halini görün! 'Çocuktan Al Haberi'nde 3 yaşındaydı! "Çakıl bebek kocaman olmuş"

3 yaşında katıldığı bir yarışma ile tanınan ve şimdi 8 yaşında olan Nisan Aktaş, oyunculuk kariyerine başarılı bir şekilde devam ediyor. Maşa ile Koca Ayı ve Masal Zamanı gibi önemli yapımlarda yer alan Nisan Aktaş, son haliyle gündem oldu.