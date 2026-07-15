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Zehra Güneş'ten anksiyete itirafı: Sahada yaşadıklarını anlattı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Filenin Sultanları'nın yıldızı Zehra Güneş, yoğun spor hayatının perde arkasında yaşadığı zorlukları ilk kez açıkladı. Başarılı voleybolcu, bir maç sırasında anksiyete atağı geçirdiğini itiraf etti. Güneş'in son yaptığı açıklamalar haberimizde.

Zehra Güneş'ten anksiyete itirafı: Sahada yaşadıklarını anlattı 1

VakıfBank ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız ismi Zehra Güneş, Volleyball World programında Bruno Rezende'nin sorularını yanıtladı. Başarılarla dolu kariyerinin arkasındaki mental süreci ve yaşadığı zorlukları samimiyetle anlatan Güneş, özellikle 20 yaşındayken yaşadığı bir dönüm noktasının altını çizdi.

Zehra Güneş'ten anksiyete itirafı: Sahada yaşadıklarını anlattı 2

Yıllar önce yaşadığı sakatlığın kendisini hem fiziksel hem de psikolojik olarak güçlendirdiğini belirten Güneş, sahada yaşadığı anksiyete atağını da ilk kez anlattı.

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Zehra Güneş'ten anksiyete itirafı: Sahada yaşadıklarını anlattı 3

"20 YAŞINDA ZİHİNSEL GÜCÜMÜN FARKINA VARDIM"

Mental dayanıklılığını genç yaşlarda geliştirdiğini söyleyen Zehra Güneş, yaşadığı sakatlığın kariyerinde önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Güneş, "Mentalitemi geliştirdim ve sağlam bir zemine oturttum. Bunun farkına ise daha 20 yaşında geçirdiğim bir sakatlık sonrasında vardım. Tokyo Olimpiyatları'nda Güney Kore'ye elendiğimizde sanırım 20 yaşındaydım. Eğer o dönemde bu seviyede bir zihinsel güce sahip olmasaydım, o günden sonra bir daha asla voleybol oynayamazdım. Voleybolu bırakabilirdim." dedi.

Zehra Güneş'ten anksiyete itirafı: Sahada yaşadıklarını anlattı 4

"MAÇ SIRASINDA ANKSİYETE ATAĞI GEÇİRDİM"

Başarılı sporcu, bu sezon yaşadığı unutamadığı bir anıyı da ilk kez paylaştı. Bir karşılaşma sırasında anksiyete atağı geçirdiğini açıklayan Güneş, yaşadığı zorlu ana rağmen mücadeleye devam ettiğini söyledi.

Zehra Güneş'ten anksiyete itirafı: Sahada yaşadıklarını anlattı 5

Milli voleybolcu, "Bu sezon oynadığımız bir maç sırasında anksiyete atağı geçirdim. Ancak kendimi inanılmaz bir şekilde kontrol etmeyi başardım. Maç bittikten sonra derin bir nefes alabildim ve ancak o zaman titremeye başladım." ifadelerini kullandı.

Zehra Güneş'ten anksiyete itirafı: Sahada yaşadıklarını anlattı 6

GÜNLÜK YAZARAK GÜNE BAŞLIYOR

Saha içindeki performansının yanı sıra disiplinli yaşam tarzıyla da dikkat çeken Zehra Güneş, günlük rutininden de bahsetti.

Sabah erken kalkmayı sevdiğini söyleyen milli yıldız, "Sabahları erken uyanmayı çok seviyorum. İlk işim kahvemi içmek ve günümün nasıl geçeceğine dair adeta üçüncü bir şahsın gözünden günlük yazmak oluyor." sözleriyle zihinsel olarak kendisini nasıl hazırladığını anlattı.

Zehra Güneş'ten anksiyete itirafı: Sahada yaşadıklarını anlattı 7

Zehra Güneş kimdir?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve VakıfBank'ın yıldız isimlerinden Zehra Güneş, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde elde ettiği başarılarla dünyanın en iyi orta oyuncuları arasında gösteriliyor. Son dönemde yaptığı samimi açıklamalarla da gündeme gelen milli voleybolcu, spor kariyeri kadar yaşam öyküsüyle de merak ediliyor.

Zehra Güneş, 7 Temmuz 1999'da İstanbul'un Kartal ilçesinde doğdu. Altı kişilik bir ailenin ikinci çocuğu olan Güneş, anne ve baba tarafından Boşnak kökenlidir. Voleybol sevgisi aile içinde de devam ederken, kardeşleri İrem Nur Güneş ve Mina Güneş de voleybol kariyerlerini sürdürüyor.

1,97 metre boyundaki milli sporcu, 82 kilogram ağırlığında olup orta oyuncu pozisyonunda görev yapıyor.

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