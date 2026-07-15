Zehra Güneş'ten anksiyete itirafı: Sahada yaşadıklarını anlattı
Filenin Sultanları'nın yıldızı Zehra Güneş, yoğun spor hayatının perde arkasında yaşadığı zorlukları ilk kez açıkladı. Başarılı voleybolcu, bir maç sırasında anksiyete atağı geçirdiğini itiraf etti. Güneş'in son yaptığı açıklamalar haberimizde.
VakıfBank ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız ismi Zehra Güneş, Volleyball World programında Bruno Rezende'nin sorularını yanıtladı. Başarılarla dolu kariyerinin arkasındaki mental süreci ve yaşadığı zorlukları samimiyetle anlatan Güneş, özellikle 20 yaşındayken yaşadığı bir dönüm noktasının altını çizdi.
Yıllar önce yaşadığı sakatlığın kendisini hem fiziksel hem de psikolojik olarak güçlendirdiğini belirten Güneş, sahada yaşadığı anksiyete atağını da ilk kez anlattı.
"20 YAŞINDA ZİHİNSEL GÜCÜMÜN FARKINA VARDIM"
Mental dayanıklılığını genç yaşlarda geliştirdiğini söyleyen Zehra Güneş, yaşadığı sakatlığın kariyerinde önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.
Güneş, "Mentalitemi geliştirdim ve sağlam bir zemine oturttum. Bunun farkına ise daha 20 yaşında geçirdiğim bir sakatlık sonrasında vardım. Tokyo Olimpiyatları'nda Güney Kore'ye elendiğimizde sanırım 20 yaşındaydım. Eğer o dönemde bu seviyede bir zihinsel güce sahip olmasaydım, o günden sonra bir daha asla voleybol oynayamazdım. Voleybolu bırakabilirdim." dedi.
"MAÇ SIRASINDA ANKSİYETE ATAĞI GEÇİRDİM"
Başarılı sporcu, bu sezon yaşadığı unutamadığı bir anıyı da ilk kez paylaştı. Bir karşılaşma sırasında anksiyete atağı geçirdiğini açıklayan Güneş, yaşadığı zorlu ana rağmen mücadeleye devam ettiğini söyledi.
Milli voleybolcu, "Bu sezon oynadığımız bir maç sırasında anksiyete atağı geçirdim. Ancak kendimi inanılmaz bir şekilde kontrol etmeyi başardım. Maç bittikten sonra derin bir nefes alabildim ve ancak o zaman titremeye başladım." ifadelerini kullandı.