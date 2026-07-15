Zehra Güneş'ten anksiyete itirafı: Sahada yaşadıklarını anlattı

Sabah erken kalkmayı sevdiğini söyleyen milli yıldız, "Sabahları erken uyanmayı çok seviyorum. İlk işim kahvemi içmek ve günümün nasıl geçeceğine dair adeta üçüncü bir şahsın gözünden günlük yazmak oluyor." sözleriyle zihinsel olarak kendisini nasıl hazırladığını anlattı.

Zehra Güneş kimdir?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve VakıfBank'ın yıldız isimlerinden Zehra Güneş, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde elde ettiği başarılarla dünyanın en iyi orta oyuncuları arasında gösteriliyor. Son dönemde yaptığı samimi açıklamalarla da gündeme gelen milli voleybolcu, spor kariyeri kadar yaşam öyküsüyle de merak ediliyor.

Zehra Güneş, 7 Temmuz 1999'da İstanbul'un Kartal ilçesinde doğdu. Altı kişilik bir ailenin ikinci çocuğu olan Güneş, anne ve baba tarafından Boşnak kökenlidir. Voleybol sevgisi aile içinde de devam ederken, kardeşleri İrem Nur Güneş ve Mina Güneş de voleybol kariyerlerini sürdürüyor.

1,97 metre boyundaki milli sporcu, 82 kilogram ağırlığında olup orta oyuncu pozisyonunda görev yapıyor.