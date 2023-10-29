Zehra Güneş'in kardeşleri de voleybolcu çıktı! Güzellikleri hayran bıraktı

Filenin Sultanları peş peşe kazandıkları kupalarla voleybol turnuvalarına damgasını vururken takım oyuncuları da yakın takibe alındı. Takımın en skorer isimlerinden olan Zehra Güneş, 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasına katılmasıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Yıldız ismi yakın takibe alanlar kendisi gibi voleybolcu olan kardeşlerini görenler benzerlikleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Zehra Güneş'in kardeşleri...