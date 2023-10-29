29 Ekim 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Zehra Güneş'in kardeşleri de voleybolcu çıktı! Güzellikleri hayran bıraktı

Zehra Güneş'in kardeşleri de voleybolcu çıktı! Güzellikleri hayran bıraktı

Filenin Sultanları peş peşe kazandıkları kupalarla voleybol turnuvalarına damgasını vururken takım oyuncuları da yakın takibe alındı. Takımın en skorer isimlerinden olan Zehra Güneş, 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasına katılmasıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Yıldız ismi yakın takibe alanlar kendisi gibi voleybolcu olan kardeşlerini görenler benzerlikleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Zehra Güneş'in kardeşleri...

Giriş Tarihi: 29.10.2023 17:25
  • 1
  • 132
Zehra Güneş’in kardeşleri de voleybolcu çıktı! Güzellikleri hayran bıraktı

Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonluğu ve 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın ardından olimpiyat biletinin de sahibi olmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 132
Zehra Güneş’in kardeşleri de voleybolcu çıktı! Güzellikleri hayran bıraktı

Peş peşe kazandıkları başarılarla voleybol dünyasına damga vuran milli takımın oyuncuları voleybolseverler tarafından yakın takibe alındı.

  • 3
  • 132
Zehra Güneş’in kardeşleri de voleybolcu çıktı! Güzellikleri hayran bıraktı

Takımın en skorer isimlerinden olan 23 yaşındaki Zehra Güneş'in kardeşleri de gündeme oturdu. 'Kim Milyoner Olmak İster'in Cumhuriyet Bayramı özel bölümüne konuk olan Günei, bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

  • 4
  • 132
Zehra Güneş’in kardeşleri de voleybolcu çıktı! Güzellikleri hayran bıraktı

Yıldız ismin kendisi gibi voleybolcu olan kardeşlerini görenler benzerlikleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Zehra Güneş'in kardeşleri...

  • 5
  • 132
Zehra Güneş’in kardeşleri de voleybolcu çıktı! Güzellikleri hayran bıraktı

SİNEM KOBAL VE KARDEŞİ KEREM KOBAL