Zehra Güneş'in kardeşleri de voleybolcu çıktı! Benzerliklerini görenler inanamadı

Filenin Sultanları, turnuvalardaki başarısını sürdürürken takım oyuncuları da yakın takibe alındı. Takımın en skorer isimlerinden olan Zehra Güneş, başarılı performansıyla göz doldururken özel hayatı voleybolseverler tarafından mercek altına alındı. Yıldız ismin kendisi gibi voleybolcu olan kardeşlerini görenler benzerlikleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Zehra Güneş'in kardeşleri...