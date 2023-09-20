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Zehra Güneş'in kardeşleri de voleybolcu çıktı! Benzerliklerini görenler inanamadı

Filenin Sultanları, turnuvalardaki başarısını sürdürürken takım oyuncuları da yakın takibe alındı. Takımın en skorer isimlerinden olan Zehra Güneş, başarılı performansıyla göz doldururken özel hayatı voleybolseverler tarafından mercek altına alındı. Yıldız ismin kendisi gibi voleybolcu olan kardeşlerini görenler benzerlikleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Zehra Güneş'in kardeşleri...

Giriş Tarihi: 20.09.2023 13:27 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023 13:29
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Zehra Güneş’in kardeşleri de voleybolcu çıktı! Benzerliklerini görenler inanamadı

Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde altın madalya ve kupanın sahibi olmuştu.

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Zehra Güneş’in kardeşleri de voleybolcu çıktı! Benzerliklerini görenler inanamadı

Şimdilerde olimpiyat elemelerinde başarısını sürdüren takımın oyuncuları voleybolseverler tarafından yakın takibe alındı.

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Zehra Güneş’in kardeşleri de voleybolcu çıktı! Benzerliklerini görenler inanamadı

Takımın en skorer isimlerinden olan 23 yaşındaki Zehra Güneş'in kardeşleri de gündeme oturdu.

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Zehra Güneş’in kardeşleri de voleybolcu çıktı! Benzerliklerini görenler inanamadı

Yıldız ismin kendisi gibi voleybolcu olan kardeşlerini görenler benzerlikleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Zehra Güneş'in kardeşleri

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Zehra Güneş’in kardeşleri de voleybolcu çıktı! Benzerliklerini görenler inanamadı

İşte Zehra Güneş ve kardeşleri...