Zehra Güneş'in bir de kız kardeşlerini görün! İkisi de ablasının izinde...

Tayland'da düzenlenen 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde Japonya'yı 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Tarihî zaferin ardından gözler takımın yıldız oyuncusu Zehra Güneş'in hayatına çevrildi. Güneş'in kendisi gibi voleybolcu olan kız kardeşleri olduğunu biliyor muydunuz? İşte Zehra Güneş'in merak edilen kardeşleri...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.09.2025 13:51 Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 13:51
FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası yarı finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya ile karşı karşıya geldi.

TARİHİ GALİBİYET!

Tayland'ın Bangkok kentindeki Huamark Kapalı Spor Salonu'nda oynanan müsabakada Türkiye, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti. Filenin Sultanları, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.

Bu büyük başarının ardından gözler, takımın parlayan yıldızı Zehra Güneş'e çevrildi.

Sahadaki etkili performansının yanı sıra güzelliğiyle de hayranlarını büyüleyen Zehra Güneş, sosyal medya paylaşımlarıyla geniş bir kitleye ulaşıyor.

İKİSİ DE ABLASININ İZİNDE

Ancak pek çok kişi, başarılı voleybolcunun iki kız kardeşinin de aynı yolda ilerlediğini bilmiyor.

Zehra'nın kardeşleri İrem Nur Güneş ve Mina Güneş, hem yetenekleri hem de güzellikleriyle voleybol dünyasında şimdiden dikkatleri üzerine çekti.

Ablalarının yolundan emin adımlarla ilerleyen ikili, "Zehra'nın tahtına aday" sözleriyle anılıyor.

MEĞER ABİSİ DE VARMIŞ

Güneş'in Furkan isminde de bir abisi bulunuyor. İşte, Zehra Güneş'in kardeşleri...

Güneş'in Furkan isminde de bir abisi bulunuyor.

Mina - İrem Güneş

İrem Güneş

İrem Güneş