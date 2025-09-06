Zehra Güneş'in bir de kız kardeşlerini görün! İkisi de ablasının izinde...

Tayland'da düzenlenen 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde Japonya'yı 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Tarihî zaferin ardından gözler takımın yıldız oyuncusu Zehra Güneş'in hayatına çevrildi. Güneş'in kendisi gibi voleybolcu olan kız kardeşleri olduğunu biliyor muydunuz? İşte Zehra Güneş'in merak edilen kardeşleri...