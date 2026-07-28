Zehra Güneş şampiyonluğu babasıyla kutladı! Duygu dolu anlar

2026 FIVB Milletler Ligi'nde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız isimlerinden Zehra Güneş, Türkiye'ye dönüşün ardından mutluluğunu ailesiyle paylaştı. Başarılı voleybolcunun babası Zahit Güneş ile verdiği samimi kareler sosyal medyada beğeni topladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek tarihî bir başarıya daha imza attı. Makao'da kazanılan şampiyonluğun ardından yurda dönen Filenin Sultanları, büyük sevinç yaşadı.

Şampiyon kadronun önemli isimlerinden Zehra Güneş de bu anlamlı zaferi, en büyük destekçileri olan ailesiyle kutladı. Başarılı voleybolcu, babası Zahit Güneş ile çektirdiği samimi fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"ÇOK MUTLUYUM, KIZIMA KAVUŞTUM" Şampiyonluk sonrası duygularını dile getiren Zehra Güneş'in babası Zahit Güneş, şu ifadeleri kullandı: "Çok mutluyum, kızıma kavuştum. Şükürler olsun. Allah herkese yaşatsın bu güzellikleri. Bayrağı temsil eden her yerde varım."

Zehra Güneş'in babasıyla verdiği gurur dolu pozlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri, baba-kızın mutluluğunu yansıtan karelere "Gurur tablosu", "Şampiyonluğun en güzel karesi" ve "Emeklerin karşılığı" gibi yorumlar yaptı.