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Zehra Güneş güzelliğiyle büyüledi! Eski sevgilisi bakın kim çıktı

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Filenin Sultanları tarih yazarken, gösterdiği başarılı performans ve güzelliğiyle dikkat çeken Zehra Güneş'in özel hayatı merak konusu oldu. Güneş hakkında en çok merak edilen konuların başında yıldız oyuncunun eski sevgilisi geldi. Milli oyuncunun eski sevgilisi görenleri şoke etti. İşte başta Zehra Güneş olmak üzere birçok ünlü ismin eski sevgilileri.

Giriş Tarihi: 10.08.2021 10:24 Güncelleme Tarihi: 10.08.2021 10:24
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Zehra Güneş güzelliğiyle büyüledi! Eski sevgilisi bakın kim çıktı

Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda tarih yazdı. Türkiye, çeyrek final maçında Güney Kore ile kozlarını paylaştı. Maç sonrası Zehra Güneş, güzelliğiyle Kore'de en çok konuşulanlar isimler arasında yer aldı.

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Zehra Güneş güzelliğiyle büyüledi! Eski sevgilisi bakın kim çıktı

Takımın en skorer ve en genç isimlerinden biri olan Güneş'in ismi Güney Kore'deki sosyal medya gündeminde ''18 numaralı Türk'' olarak TT listesine girdi. NBA yıldızlarından Kevin Durant da Zehra Güneş'i sosyal medyadan takip etmeye başladı.

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Zehra Güneş güzelliğiyle büyüledi! Eski sevgilisi bakın kim çıktı

Zehra Güneş'in kariyeri kadar özel hayatı da merak konusu olurken, 'sevgilisi var mı yok mu?' soruları internette araştırılmaya başlandı.

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Zehra Güneş güzelliğiyle büyüledi! Eski sevgilisi bakın kim çıktı

Milli sporcunun eski sevgilisi ile yollarını sessizce ayırdığı ortaya çıktı.

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Zehra Güneş güzelliğiyle büyüledi! Eski sevgilisi bakın kim çıktı

İşte başta Zehra Güneş olmak üzere birçok ünlü ismin merak edilen eski sevgilileri...