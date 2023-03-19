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Zehra Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle yakalandı! İşte Hülya Avşar’ın müstakbel damadı

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu sevgilisi Mürsel Kaya ile gecelerde boy göstermeye başladı. Uzun süre ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili son olarak Etiler'de kameralara yakalandı. Çilingiroğlu, "Mürsel ile birlikte güzel bir akşam yemeği yedik. Keyifli bir akşamdı. Şimdi evlerimize gidiyoruz" dedi. İşte Hülya Avşar'ın müstakbel damadı Mürsel Kaya...

Giriş Tarihi: 19.03.2023 11:33
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Zehra Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle yakalandı! İşte Hülya Avşar’ın müstakbel damadı

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, bir yıldır aşk yaşadığı iş insanı sevgilisi Mürsel Kaya ile geçtiğimiz aylarda ilk kez görüntülendi.

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Zehra Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle yakalandı! İşte Hülya Avşar’ın müstakbel damadı

Sonunda yakalanan aşıklar magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Zehra Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle yakalandı! İşte Hülya Avşar’ın müstakbel damadı

Son günlerde gecelerde boy gösteren Zehra Çilingiroğlu ile sevgilisi Mürsel Kaya Etiler'de kameralara takıldı.

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Zehra Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle yakalandı! İşte Hülya Avşar’ın müstakbel damadı

ROMANTİK AKŞAM YEMEĞİ

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu sevgilisi Mürsel Kaya ile birlikte restoranda romantik bir akşam yemeği yedi. Çilingiroğlu, "Mürsel ile birlikte güzel bir akşam yemeği yedik. Keyifli bir akşamdı. Şimdi evlerimize gidiyoruz" dedi.

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Zehra Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle yakalandı! İşte Hülya Avşar’ın müstakbel damadı

HÜLYA AVŞAR'IN KIZI ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU EVLENİYOR MU?

Zehra Çilingiroğlu'nun utangaç halleri dikkat çekerken sevgilisi ise gazetecilerin evlilik sorularına "İnşallah" yanıtını vermişti.