Zehra Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle yakalandı! İşte Hülya Avşar’ın müstakbel damadı

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu sevgilisi Mürsel Kaya ile gecelerde boy göstermeye başladı. Uzun süre ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili son olarak Etiler'de kameralara yakalandı. Çilingiroğlu, "Mürsel ile birlikte güzel bir akşam yemeği yedik. Keyifli bir akşamdı. Şimdi evlerimize gidiyoruz" dedi. İşte Hülya Avşar'ın müstakbel damadı Mürsel Kaya...