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Zehra Çilingiroğlu yeni pozlarıyla sosyal medyada ilgi gördü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni pozlarla dikkat çekti. Tarzıyla beğeni toplayan Çilingiroğlu'nun karelerine takipçilerinden yorum yağdı. İşte Zehra'nın çok konuşulan pozları…

Zehra Çilingiroğlu yeni pozlarıyla sosyal medyada ilgi gördü 1

2005 yılında yollarını ayıran Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Zehra Çilingiroğlu yeni pozlarıyla sosyal medyada ilgi gördü 2

15 Ocak 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Zehra Çilingiroğlu, iç mimarlık ve tasarım alanındaki çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. Ünlü isim, daha önce kendi elleriyle ayna tasarladığı anları sosyal medya hesabından paylaşmış, o halleri takipçilerinden yoğun ilgi görmüştü.

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Zehra Çilingiroğlu yeni pozlarıyla sosyal medyada ilgi gördü 3

Tasarım yeteneğiyle beğeni toplayan Çilingiroğlu, bu kez yeni paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine geldi. Şık tarzıyla kamera karşısına geçen Zehra Çilingiroğlu'nun paylaşımı kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekti.

Zehra Çilingiroğlu yeni pozlarıyla sosyal medyada ilgi gördü 4

"ÇOK ASİL VE ZARİF"

Ünlü ismin paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum gelirken, bazı takipçileri "Muhteşem elbise", "Çok yakışmış" ve "Ne kadar zarifsin" şeklinde yorumlarda bulundu.

Zehra Çilingiroğlu yeni pozlarıyla sosyal medyada ilgi gördü 5

Zehra Çilingiroğlu'nun yeni paylaşımı, sosyal medyada ilgi gören kareler arasına girdi.

Zehra Çilingiroğlu yeni pozlarıyla sosyal medyada ilgi gördü 6

KARİYERİYLE DE ÖN PLANDA

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar ile spor yorumcusu ve eski sporcu Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, özel hayatının yanı sıra kariyeriyle de dikkat çekiyor.

Zehra Çilingiroğlu yeni pozlarıyla sosyal medyada ilgi gördü 7

Eğitim hayatını İngiltere'de sürdüren Zehra Çilingiroğlu, Londra'daki Westminster Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardından mesleğine yönelen Çilingiroğlu, tasarım alanındaki çalışmalarına ağırlık verdi.

Zehra Çilingiroğlu yeni pozlarıyla sosyal medyada ilgi gördü 8

Kendi markası Marjes Studio'yu kuran Zehra Çilingiroğlu, iç mimarlık ve tasarım çalışmalarını kendi şirketi bünyesinde sürdürüyor. Özellikle özgün ayna ve mobilya tasarımlarıyla öne çıkan Çilingiroğlu, çalışmalarını sosyal medya hesabından da takipçileriyle paylaşıyor.

Ünlü bir ailenin kızı olmasına rağmen kariyerini tasarım alanında şekillendiren Zehra Çilingiroğlu, özgün çalışmalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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