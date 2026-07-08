Zehra Çilingiroğlu yeni pozlarıyla sosyal medyada ilgi gördü
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni pozlarla dikkat çekti. Tarzıyla beğeni toplayan Çilingiroğlu'nun karelerine takipçilerinden yorum yağdı. İşte Zehra'nın çok konuşulan pozları…
2005 yılında yollarını ayıran Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
15 Ocak 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Zehra Çilingiroğlu, iç mimarlık ve tasarım alanındaki çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. Ünlü isim, daha önce kendi elleriyle ayna tasarladığı anları sosyal medya hesabından paylaşmış, o halleri takipçilerinden yoğun ilgi görmüştü.
Tasarım yeteneğiyle beğeni toplayan Çilingiroğlu, bu kez yeni paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine geldi. Şık tarzıyla kamera karşısına geçen Zehra Çilingiroğlu'nun paylaşımı kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekti.
"ÇOK ASİL VE ZARİF"
Ünlü ismin paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum gelirken, bazı takipçileri "Muhteşem elbise", "Çok yakışmış" ve "Ne kadar zarifsin" şeklinde yorumlarda bulundu.
Zehra Çilingiroğlu'nun yeni paylaşımı, sosyal medyada ilgi gören kareler arasına girdi.