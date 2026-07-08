Zehra Çilingiroğlu yeni pozlarıyla sosyal medyada ilgi gördü

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar ile spor yorumcusu ve eski sporcu Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, özel hayatının yanı sıra kariyeriyle de dikkat çekiyor.

Kendi markası Marjes Studio'yu kuran Zehra Çilingiroğlu, iç mimarlık ve tasarım çalışmalarını kendi şirketi bünyesinde sürdürüyor. Özellikle özgün ayna ve mobilya tasarımlarıyla öne çıkan Çilingiroğlu, çalışmalarını sosyal medya hesabından da takipçileriyle paylaşıyor.

Ünlü bir ailenin kızı olmasına rağmen kariyerini tasarım alanında şekillendiren Zehra Çilingiroğlu, özgün çalışmalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.