20 kilo veren Bergüzar Korel’in sırrını Halit Ergenç anlattı

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel'in 4 ay gibi kısa bir sürede 20 kilo vererek iğne ipliğe dönmesi magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Halit Ergenç ise son görüntüsüyle gündemden düşmeyen eşinin, ameliyatla değil, spor ve disiplinle zayıfladığını açıkladı.

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, son dönemde ünlü oyuncunun yaşadığı çarpıcı fiziksel değişimle gündemden düşmüyor. Üç çocuk annesi Korel'in 4 ayda tam 20 kilo vererek fit bir görünüme kavuşması, "Zayıflama iğnesi mi kullandı?" sorularını beraberinde getirmişti. Tartışmalara son noktayı koyan açıklama, eşi Halit Ergenç'ten geldi.

"ALIN TERİYLE ZAYIFLADI"

Eşinin disiplinine hayran kaldığını belirten Halit Ergenç, Bergüzar Korel'in bu süreci tamamen doğal yollarla yönettiğini vurguladı. 2. Sayfa'nın haberine göre; Ergenç, "Hem spor yapıyor hem de çok ciddi, kontrollü bir perhiz uyguladı. Bayağı zor bir süreçten geçti; herhangi bir ilaç ya da takviye kullanmadı. Bergüzar bir şeyi kafasına koydu mu sonuna kadar gider" sözleriyle eşine destek verdi.

SAAT 15.00'TEN SONRA YEMEK YOK!

Daha önce katıldığı bir programda zayıflama sırlarını paylaşan Bergüzar Korel, başarısının anahtarının disiplin ve açlık olduğunu itiraf etmişti. "Makine gibiyim, her şeyim planlı" diyen güzel oyuncu, akşam öğünlerini tamamen hayatından çıkardığını ve her gün saat 15.00'te yemek yemeyi kestiğini açıklamıştı.

BİNBİR GECE'DEN ÜÇ ÇOCUKLU MUTLU YUVA

2009 yılında Binbir Gece dizisinin setinde başlayan aşklarını nikah masasına taşıyan ünlü çift, mutluluklarını çocuklarıyla taçlandırmaya devam ediyor.

2010 yılında oğulları Ali'yi kucağına alan çift, 2020'de Han ve 2021'de kızları Leyla'nın doğumuyla geniş bir aile olmanın sevincini yaşamıştı. Korel, üç doğumun ardından sergilediği bu azimli geri dönüşle takdir topluyor.

NASIL TANIŞTILAR?

Ünlü çiftin tanışma hikayesi de bir o kadar dikkat çekici...

"İLK BERABER KEŞKEK YEDİK, BEYOĞLU'NDA

İbrahim Selim'in programına konuk olan usta oyuncu, eşiyle ilk tanışmalarından romantik evlilik teklifine kadar bilinmeyen detayları paylaşmıştı:

"O kısım biraz gri. Orada öyle bir tanıştık sadece. Ondan sonrasında ufak görüşmeler oldu. Çok uzun bir hikâye. İlk beraber keşkek yedik, Beyoğlu'nda."

Ergenç, eşine yaptığı en romantik şeyi ise yurtdışında gerçekleştirdiği evlilik teklifi olarak gösterdi. Ergenç, teklif anını şu sözlerle aktarmıştı:

"Evlilik teklifi enteresandı. Yurt dışına tatile gittik. Çok sevdiğimiz bir şarkıyı müzisyen arkadaşımla söylemiştim. Buradan o kadar kilometre hoparlörümü taşıdım, güzel bir yerde yemek ayarladım. Müziği açtım, 'Aa Türkçe çalıyor' dedi. Evlenme teklifi edince şaşırdı."

