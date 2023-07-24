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Haberler Galeri Zayıflama yöntemi şok etti: 7 ayda yapamadığını 2 ayda yaptı! Banu Alkan -10 kilo verdi, görenler inanamadı! Meğer 2 ay boyunca...

Zayıflama yöntemi şok etti: 7 ayda yapamadığını 2 ayda yaptı! Banu Alkan -10 kilo verdi, görenler inanamadı! Meğer 2 ay boyunca...

65 yaşındaki Banu Alkan, verdiği kilolarla gündeme oturdu. 79 kilodan 69 kiloya düşerek 10 kiloyu yaşamından silip atan ünlü isim, 7 aydır rejimde olduğunu ancak formunu son 2 ayda yaptığı yöntemle elde ettiğini ifade etti. Banu Alkan, kilo verme sırrını merak edenler için açıkladı. İşte kilo verme sürecinde kullandığı etkili yöntemler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.07.2023 23:38 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 23:39
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Zayıflama yöntemi şok etti: 7 ayda yapamadığını 2 ayda yaptı! Banu Alkan -10 kilo verdi, görenler inanamadı! Meğer 2 ay boyunca...

Kilo vermek çocuğu kişi için zor ve külfetli bir yol. Bu yüzden kilo verme yöntemleri ve diyet sırlarları sıklıkla merak ediliyor. Verdiği kilolarla son dönemler dikkat çeken bir isim ise Banu Alkan oldu. Daha önceleri kilo verebilmek adına kendini otele dahi kapatan ünlü sanatçı Banu Alkan, verdiği 10 kiloyla sevenlerini şaşırttı. 79 kilodan 69 kiloya düşen afrodit, son 2 ayda formunu belirgin düzeyde yakaladı. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Zayıflama yöntemi şok etti: 7 ayda yapamadığını 2 ayda yaptı! Banu Alkan -10 kilo verdi, görenler inanamadı! Meğer 2 ay boyunca...

SON 2 AYDIR PARİS'TE

Banu Alkan konuyla ilgili "7 aydır zaten rejimdeydim, son 2 ayımı Paris'te lüks bir otelde geçirdim.

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Zayıflama yöntemi şok etti: 7 ayda yapamadığını 2 ayda yaptı! Banu Alkan -10 kilo verdi, görenler inanamadı! Meğer 2 ay boyunca...

Spa ve masajla vücudumu forma soktum." dedi.

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Zayıflama yöntemi şok etti: 7 ayda yapamadığını 2 ayda yaptı! Banu Alkan -10 kilo verdi, görenler inanamadı! Meğer 2 ay boyunca...

"Çevremdeki insanlar verdiğim 10 kilo için sağlık sorunlarımın olacağından korkuyorlar.

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Zayıflama yöntemi şok etti: 7 ayda yapamadığını 2 ayda yaptı! Banu Alkan -10 kilo verdi, görenler inanamadı! Meğer 2 ay boyunca...

Ama her şey yolunda. "