24 Temmuz 2023, Pazartesi
Zayıflama yöntemi şok etti: 7 ayda yapamadığını 2 ayda yaptı! Banu Alkan -10 kilo verdi, görenler inanamadı! Meğer 2 ay boyunca...
65 yaşındaki Banu Alkan, verdiği kilolarla gündeme oturdu. 79 kilodan 69 kiloya düşerek 10 kiloyu yaşamından silip atan ünlü isim, 7 aydır rejimde olduğunu ancak formunu son 2 ayda yaptığı yöntemle elde ettiğini ifade etti. Banu Alkan, kilo verme sırrını merak edenler için açıkladı. İşte kilo verme sürecinde kullandığı etkili yöntemler...
Giriş Tarihi: 24.07.2023 23:38 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 23:39
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