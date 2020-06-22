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Haberler Galeri Zalim İstanbul’un Agah’ı Fikret Kuşkan’ın eski eşi herkesi şaşırttı!

Zalim İstanbul’un Agah’ı Fikret Kuşkan’ın eski eşi herkesi şaşırttı!

Zalim İstanbul dizisinde Agah karakterine hayat veren Fikret Kuşkan, özel hayatıyla merak konusu oldu. Final yapmaya hazırlanan dizide Karaçay Ailesi'nin otoriter reisine hayat veren Fikret Kuşkan'ın hakkında araştırma yapan sevenleri eski eşini görünce inanamadı. Özel hayatını kameralardan uzak yaşayan Kuşkan'ın bir dönem kendisi gibi bir oyuncuyla evli olduğunu görenler çok şaşırdı. İşte Fikret Kuşkan'ın merak edilen eski eşi...

Giriş Tarihi: 22.06.2020 18:43 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 18:46
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Zalim İstanbul’un Agah’ı Fikret Kuşkan’ın eski eşi herkesi şaşırttı!

Zalim İstanbul dizisinde Agah karakterine hayat veren Fikret Kuşkan hakkında en çok araştırma yapan sevenleri usta oyuncunun bir dönem kendisi gibi bir oyuncuyla evli olduğunu görünce inanamadı. İşte Fikret Kuşkan'ın eski eşi…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Zalim İstanbul’un Agah’ı Fikret Kuşkan’ın eski eşi herkesi şaşırttı!

BİRCE AKALAY - MURAT ÜNALMIŞ

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Zalim İstanbul’un Agah’ı Fikret Kuşkan’ın eski eşi herkesi şaşırttı!

BİRCE AKALAY - MURAT ÜNALMIŞ

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Zalim İstanbul’un Agah’ı Fikret Kuşkan’ın eski eşi herkesi şaşırttı!

BİRCE AKALAY - MURAT ÜNALMIŞ

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  • 58
Zalim İstanbul’un Agah’ı Fikret Kuşkan’ın eski eşi herkesi şaşırttı!

NAZLI ÇELİK-SERDAR BİLGİLİ