Zalim İstanbul’un Agah’ı Fikret Kuşkan’ın eski eşi herkesi şaşırttı!

Zalim İstanbul dizisinde Agah karakterine hayat veren Fikret Kuşkan, özel hayatıyla merak konusu oldu. Final yapmaya hazırlanan dizide Karaçay Ailesi'nin otoriter reisine hayat veren Fikret Kuşkan'ın hakkında araştırma yapan sevenleri eski eşini görünce inanamadı. Özel hayatını kameralardan uzak yaşayan Kuşkan'ın bir dönem kendisi gibi bir oyuncuyla evli olduğunu görenler çok şaşırdı. İşte Fikret Kuşkan'ın merak edilen eski eşi...