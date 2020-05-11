Zalim İstanbul’un Agah’ı Fikret Kuşkan’ın eski eşi bakın kim çıktı!

Zalim İstanbul'un Agah'ı Fikret Kuşkan, özel hayatıyla merak konusu oldu. Dizide Karaçay Ailesi'nin otoriter reisine hayat veren ve güçlü karakteriyle diziye damga vuran Fikret Kuşkan'ın hakkında araştırma yapan sevenleri eski eşini görünce inanamadı. Özel hayatını kameralardan uzak yaşayan Kuşkan'ın bir dönem kendisi gibi bir oyuncuyla evli olduğunu görenler çok şaşırdı. İşte Fikret Kuşkan'ın merak edilen eski eşi...