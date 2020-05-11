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Zalim İstanbul’un Agah’ı Fikret Kuşkan’ın eski eşi bakın kim çıktı!

Zalim İstanbul'un Agah'ı Fikret Kuşkan, özel hayatıyla merak konusu oldu. Dizide Karaçay Ailesi'nin otoriter reisine hayat veren ve güçlü karakteriyle diziye damga vuran Fikret Kuşkan'ın hakkında araştırma yapan sevenleri eski eşini görünce inanamadı. Özel hayatını kameralardan uzak yaşayan Kuşkan'ın bir dönem kendisi gibi bir oyuncuyla evli olduğunu görenler çok şaşırdı. İşte Fikret Kuşkan'ın merak edilen eski eşi...

Giriş Tarihi: 11.05.2020 18:25 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 18:27
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Zalim İstanbul’un Agah’ı Fikret Kuşkan’ın eski eşi bakın kim çıktı!

Zalim İstanbul dizisinde Agah karakterine hayat veren Fikret Kuşkan özel hayatıyla mercek altına alındı. Fikret Kuşkan hakkında en çok araştırma yapan sevenleri usta oyuncunun bir dönem kendisi gibi bir oyuncuyla evli olduğunu görünce inanamadı. İşte Fikret Kuşkan'ın eski eşi…

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Zalim İstanbul’un Agah’ı Fikret Kuşkan’ın eski eşi bakın kim çıktı!

BORA AKKUŞ - SEDA TÜRKMEN

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Zalim İstanbul’un Agah’ı Fikret Kuşkan’ın eski eşi bakın kim çıktı!

BORA AKKUŞ - SEDA TÜRKMEN

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Zalim İstanbul’un Agah’ı Fikret Kuşkan’ın eski eşi bakın kim çıktı!

BORA AKKUŞ - SEDA TÜRKMEN

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Zalim İstanbul’un Agah’ı Fikret Kuşkan’ın eski eşi bakın kim çıktı!

BİRCE AKALAY - MURAT ÜNALMIŞ